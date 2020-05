Barbara D’Urso grave errore durante la diretta “Tutto sbagliato…”

Barbara D’Urso veggente, Ecco cos’è accaduto

Barbara D’Urso durante la puntata andata in onda ieri ha dato delle spiegazioni importanti sulle puntate precedenti. Ha affermato che ha scoperto di poter fare la veggente magari in futuro . Ecco cosa è accaduto.

Qualche giorno fa è stato lanciato un servizio, sul quale lei aveva parecchi dubbi. Infatti fino a poco prima della messa in onda aveva chiesto alla regia se si fossero realmente informati sull’origine delle immagini e dei video dei quali erano venuti in possesso.

Secondo lei erano delle immagini antecedenti al lockdown, secondo la regia invece no. Poi è arrivata la conferma. Si trattava di immagini prese dal web, messe in circolazione soltanto adesso, ma che facevano riferimento ai mesi passati. Lo hanno scoperto proprio dopo la messa in onda, quindi ha scelto di chiarire tutto nonostante ormai fosse troppo tardi.

Ha poi spiegato di essere infastidita dal fatto che ovunque si possa dire che la D’Urso Lancia immagini sbagliate e servizi finti. Poi ha fatto vedere le nuove immagini, che però non sono partite. Tra una cosa e l’altra ha detto di essere parecchio stanca, è un periodo stressante anche per lei.

Barbara D’Urso il racconto choc di una donna che rischia il contagio

Barbara D’Urso ha poi proseguito la puntata raccontando la storia di una donna che ha subito una sorta di violenza in un supermercato a Cerveteri. Secondo il racconto della diretta interessata, si trovava in un supermercato e al suo fianco c’era un uomo senza mascherina. Quindi ha informato il personale perché la sua presenza li avrebbe potuto creare problemi e disagi ad altre.

L’uomo quando lo ha scoperto le ha chiesto di farsi gli affari suoi, usando parole poco educate e carine nei suoi confronti. Poi le ha sputato in faccia. Adesso la donna afferma di essere non poco preoccupata proprio perché ha paura che quella persona possa avere il virus. Lei è preoccupata sia per la sua salute che per quella dei suoi cari Anche perché ha a che fare con persone anziane. Si prende cura della nonna malata e della madre, Quindi oltre che ad esserci rischio di contagio, qualora lei dovesse stare male, essendo l’unica persona che lavora in casa a chiamata, tutto questo potrebbe creare problemi.

Barbara d’Urso per la signora, sconvolta per la violenza usata nei suoi confronti

La storia della signora è una storia abbastanza comune, ha guadagnato soltanto €48 in tutto il mese di febbraio. Barbara non ha potuto fare altro che condividere la sua sofferenza, la sua preoccupazione dicendosi sconvolta per quanto avvenuto.

La violenza verbale o fisica, di qualunque genere non è assolutamente giustificata. Poi si fa appello al personale dei supermercati e dei vari negozi. Bisognerebbe fare molta più attenzione proprio per evitare che avvenga tutto questo.