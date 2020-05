Romina Carrisi è tornata a casa, grande regalo per Al Bano: ‘è tutto così surreale’ (FOTO)

Romina Carrisi, finalmente dopo due mesi lontana da casa e dai suoi affetti, è tornata in Italia. A fine febbraio, la giovane figlia di Al Bano era partita per le isole baleari, per trascorrere qualche giorno in pieno relax. Purtroppo il coronavirus l’ha bloccata in Spagna e lì è dovuta restare per sessanta giorni. Poche ore fa, però, la bella notizia che l’ha lasciata senza parole, illustrando attraverso foto e video tutto il suo entusiasmo…

Romina Carrisi è tornata in Italia

Romina Carrisi come tante altre persone partite nel mese di febbraio è rimasta bloccata all’estero. Infatti, sono molti gli italiani che non riescono ancora a fare ritorno nelle proprie residenze a causa del Covid 19. Il Premier Conte ha chiuso le frontiere e chiunque vuole tornare in Italia, lo può fare solo attraverso voli ‘speciali’. Ciò è accaduto anche alla figlia di Al Bano che è rimasta nella sua abitazione in Spagna da sola per circa due mesi.

Fortunatamente, poche ore fa è riuscita a tornare in Italia documentando il suo viaggio attraverso delle stories. Romina Carrisi di sicuro non si aspettava di vedere l’areoporto di Fiumicino vuoto e silenzioso. E’ tutto così surreale, ha scritto la giovane. (Continua dopo il post)

Nelle scorse settimane, sua madre aveva mostrato molta preoccupazione per la figlia, rimasta bloccata da sola nella splendida isola spagnola. “Doveva partire per un week end e la pandemia l’ha bloccata”, aveva dichiarato a Domenica In.

Il ritorno di Romina Carrisi è capitato nel giorno del compleanno di Albano, un grande regalo per l’artista che finalmente sta vedendo riunita la sua famiglia dopo il lock down. Anche Cristel è riuscita a raggiungere la famiglia in Puglia dopo mesi di lontananza dai suoi genitori.

Il regalo a papà Al Bano

Questi mesi sono stati molto difficili sia per Romina Carrisi ma anche per suo padre. Al Bano Carrisi, infatti, ha dovuto dire addio dopo la madre, all’amico Detto Mariano che è scomparso a causa dal Coronavirus.

A sostenere il maestro però c’è sempre stata Loredana Lecciso e i suoi figli Jasmine e Bibo. In queste settimane, per via della quarantena ha potuto trascorrere insieme la quotidianità come non avveniva da un po’ di tempo a questa parte. Oggi può avere accanto anche Romina Carrisi che dopo due mesi e mezzo di lontananza è arrivata a Cellino San Marco.