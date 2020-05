Emma Marrone si ‘sposa’: abito da nozze e rivelazione su Instagram [FOTO]

Emma Marrone e il regalo per Gabriele Muccino

Il 20 maggio era un giorno particolare per Gabriele Muccino. Il noto regista ha compiuto gli anni e per l’occasione Emma Marrone gli ha voluto fare un regalo. Ricordiamo che i due sono grandi amici e mesi fa hanno lavorato insieme nella pellicola “I migliori anni” di cui la cantante salentina è stata una delle protagoniste ricoprendo il ruolo d’attrice per la prima volta nella sua vita.

Per omaggiarlo, la 35enne ha condiviso uno scatto in cui entrambi vengono mostrati insieme durante le riprese sul set cinematografico. Nella foto in questione è possibile vedere Emma e Muccino convolare a nozze. I follower più distratti hanno pensato che la loro beniamina si fosse davvero sposata, solo gli utenti più attenti hanno spiegato che in realtà era solo la scena di un film.

La cantante salentina e il suo ruolo d’attrice

La foto che ritrae Emma Marrone e Gabriele Muccino in abiti da nozze ha fatto immediatamente il giro del web. E pensare che la salentina ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica circa dieci anni fa dopo aver partecipato e vinto il noto talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Una carriera costellata di grandissimi successi e tante soddisfazioni e nel 2019 ha realizzato anche un suo grande sogno.

Il noto regista ha scelto lei per recitare il ruolo di protagonista nel suo nuovo film “I migliori anni”, uscito nelle sale cinematografiche lo scorso febbraio. Nella pellicola la salentina si è sposata e successivamente ha messo al mondo anche un figlio. (Continua dopo il post)

Emma Marrone e la dichiarazione d’amore a una Ferrari

Qualche giorno fa Emma Marrone ha spiazzato i suoi numerosi follower postando uno scatto molto particolare su Instagram. Nello specifico, la cantante pugliese mentre era in giro per la Capitale, in una viuzza si è trovata davanti una meravigliosa Ferrari d’epoca rossa fiammante.

Alla visione del veicolo, la salentina si è innamorata a prima vista. Per questa ragione la 35enne ha voluto condividere la sua gioia con gli oltre quattro milioni di seguaci. Non tutti sapevano che l’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi fosse appassionato di auto. Ecco il post in questione che è diventato immediatamente virale: