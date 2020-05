Uomini e Donne, la richiesta di Nicola Vivarelli: ‘Non nominare mia madre’

La richiesta di Nicola

Gemma Galgani è sempre al centro delle polemiche per aver deciso di frequentare il 26enne Nicola Vivarelli. Sui social tutti la stanno attaccando perché è paradossale la situazione che sta vivendo. A quanto pare non le importa, dunque prosegue senza badare alle critiche. Di recente ha fatto una scenata di gelosia per lo scambio di sguardi tra il ragazzo e Valentina Autiero.

Quest’ultima avrebbe voluto un confronto con lui, ma non c’è stato modo a causa dei continui interventi della dama torinese. Nella puntata di oggi, mercoledì 21 maggio, Nicola non ha sorvolato su una serie di affermazioni che riguardano la sua sfera privata. Ragion per cui ha preteso massimo rispetto. I presenti non hanno garantito nulla, però è chiaro che non torneranno più sull’argomento.

‘Se si parla di mia madre divento una belva’

La richiesta di Nicola sembra essere stata molto chiara. Non vuole che nessuno menzioni la madre per aver accettato la loro frequentazione. Nell’esterna, andata in onda oggi, Gemma e il ragazzo si sono dedicati all’attività sportiva in un parco. Dopo l’allenamento e un momento dedicato alle risate, i due hanno parlato della loro situazione.

Nicola non accetta il trattamento che la dama riceve. Né Tina Cipollari né altri dovrebbero screditarla per una scelta che molti non avrebbero fatto per timore dei giudizi. Inoltre le ha detto che la madre l’accoglierà a braccia aperte, qualora si fidanzassero. A quel punto l’opinionista è intervenuta mettendo in dubbio ciò.

Secondo il suo parere non è normale accettare che un figlio giovane si presenti a casa con una che potrebbe essere la nonna. Una volta entrato nello studio, Nicola ha invitato tutti a non giudicare la madre se non la conoscono. Ha aggiunto che stima Gemma al punto tale da farle recapitare un regalo. Anche dopo questo gesto, molti sono ancora scettici. Gemma, invece, ha versato lacrime di gioia.

In arrivo delle segnalazioni

La richiesta di Nicola non è credibile, dato che sul web stanno circolando delle notizie. Si dice che non farebbe parte della marina e ha partecipato ai provini di UeD tanti anni fa.

L’ex fidanzata l’ha conosciuto negli studi televisivi di Cinecittà e conferma che lui è interessato solo alle telecamere. Anche l’ex di 47 anni è intervenuta dicendo di essere stata lasciata per una questione anagrafica. Quando Gemma sarà informata, quale sarà la reazione?