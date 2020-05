Oroscopo 23 maggio 2020: Ariete e Gemelli rischiate, Sagittario pensieroso

L’Oroscopo del 23 maggio esorta gli Ariete e i Gemelli ad approfittare delle stelle in aspetto positivo. Vergine cerca tranquillità, mentre il Sagittario potrebbe avere qualche ripensamento in merito a delle scelte prese.

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Amore e finanze in netto miglioramento. Approfittate di questo periodo per risolvere tutte le questioni che riguardano questi due aspetti. Nel fine settimana potreste ricevere una piacevole sorpresa da una persona speciale. Per quanto riguarda il lavoro, invece, se ricoprite ruoli dirigenziali preparatevi a fare delle scelte importanti.

Toro. Molti di voi sono in attesa di un cambiamento importante. L’Oroscopo del 23 maggio i esorta a mantenere la calma e a non pretendere troppo da voi stessi. La situazione economica sta ripartendo, ma non dovete essere frettolosi. In amore potreste essere un po’ infastiditi dal partner a causa di un po’ di gelosia.

Gemelli. Prestate attenzione alla giornata di domani. Le condizioni astrali sono davvero spettacolari, ma dovrete essere bravi nel cogliere il lato positivo. Se da tempo state pensando se fare o meno una scelta, adesso è il momento di agire. Le stelle sono dalla vostra parte e ricordate sempre che la fortuna aiuta gli audaci.

Cancro. Cercate di mantenere la calma in amore, altrimenti c’è il rischio di dare luogo a qualche screzio. Il lavoro continua ad essere piuttosto fermo, quindi è il caso di rivedere un po’ le vostre finanze e la sfera economica. Non fate sprechi e risolvete alcune questioni burocratiche nel più breve tempo possibile.

Leone. Non mancheranno interessanti novità per quanto riguarda il lavoro. Prestate attenzione alle scelte che prenderete nei prossimi mesi, in quanto potrebbero influenzare considerevolmente la vostra vita. In amore c’è qualcosa che vi tormenta, molto probabilmente non vi sentite pienamente soddisfatti dalla vostra relazione.

Vergine. Siete alla disperata ricerca di tranquillità e stabilità, specie per quanto concerne la vita sentimentale. Molti di voi stanno vivendo una relazione travagliata, che sta mettendo a dura prova i vostri nervi. Cercate di essere calmi e pazienti e non cadete nelle provocazioni se non volete trascorrere un brutto quarto d’ora.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore, finalmente, la situazione comincerà a rasserenarsi. Queste settimane potrebbero essersi rivelate parecchio burrascose sotto questo punto di vista ma, finalmente, le cose cominceranno a migliorare. Anche nel lavoro ci saranno delle novità interessanti che riguarderanno un cambio d’ufficio o di sede.

Scorpione. Qualcuno potrebbe provare a mettervi i bastoni tra le ruote.. non raccogliete le provocazioni e dedicatevi di più a voi stessi. Si prospettano mesi all’insegna degli impegni e delle novità, pertanto, sarà opportuno ricaricarvi in modo da affrontare tutto nel migliore dei modi. In amore dedicatevi di più al partner.

Sagittario. In questo periodo avete, forse, fatto il passo più lungo della gamba. Molto spesso siete spinti dalle emozioni e ragionate poco sulle vostre azioni, questo potrebbe portarvi a mostrare pentimento per le scelte compiute. Se non siete sicuri di una decisione non abbiate paura a fare un passo indietro.

Capricorno. Plutone nel vostro segno sarà in grado di donarvi una marcia in più. Finalmente state cominciando a scrollarvi di dosso il peso di alcune situazioni vissute nelle settimane precedenti. il lavoro ripartirà alla grande. In questo fine settimana godetevi i vostri affetti e il vostro partner, molto presto, infatti, potreste essere sommersi dagli impegni.

Acquario. Interessanti novità potrebbero riguardare la sfera lavorativa. Nel prossimi mesi, infatti, molti nati sotto questo segno potrebbero trovarsi ad affrontare un nuovo cambiamento. L’Oroscopo del 23 maggio si preannuncia parecchio positivo, tuttavia, spetterà a a voi riuscire a cogliere il buono che c’è in ogni situazione.

Pesci. Approfittate di questo sabato e questa domenica per dedicare un po’ di tempo a voi stessi. Il clima potrebbe essere parecchio teso, sia per quanto riguarda l’amore sia il lavoro. Per tale ragione, sarebbe il caso di non esporvi troppo e di rimandare a tempi migliori le decisioni importanti. Restate sempre con gli occhi aperti e non lasciatevi abbindolare.