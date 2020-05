Sonia Lorenzini ha mentito su Eros Ramazzotti? L’ex tronista fa un passo falso e viene sbugiardata (FOTO)

Sonia Lorenzini è tornata al centro dell’attenzione in seguito alla diffusione della notizia inerente l’ipotetico flirt con Eros Ramazzotti. La fanciulla ha provato a sedare la polemica smentendo categoricamente di avere avviato una conoscenza con il cantante, ma il web pare non essersi fermato con le accuse.

Molti utenti, infatti, hanno cominciato ad insultare pesantemente la Lorenzini accusandola di aver mentito e di aver cavalcato l’onda solo per avere un po’ di fama. La più spietata è stata sicuramente Deianira Marzano, la quale ha posto l’accento su di una questione molto interessante.

Le accuse contor Sonia Lorenzini

Ieri Sonia Lorenzini ha pubblicato alcune Insatgram Stories nelle quali ha smentito l’ipotetica relazione con Ramazzotti. La fanciulla ha chiarito a tutti i fan di aver conosciuto il cantante ad un maneggio, mentre era in compagnia delle sue amiche. I due si sarebbero così conosciuti e avrebbero parlato amichevolmente. Nulla, secondo il suo punto di vista, farebbe pensare ad un flirt. Tuttavia, il web non ha molto gradito la situazione, sta di fatto che in molti hanno sbottato contro la giovane.

Secondo il punto di vista di questa categoria di persone, la Lorenzini avrebbe sfruttato la notorietà del cantante per tornare in auge e, evidentemente, così è stato. L’ex tronista, però, si è difesa da questi attacchi dicendo di non avere assolutamente bisogno di pubblicità in quanto vive una vita assolutamente felice e piena di successo. Inoltre, la fanciulla ha anche confessato di essere fidanzata.

Il dubbio sul fidanzato dell’ex tronista

Questo annuncio da parte di Sonia Lorenzini, però, ha fatto sorgere alcune perplessità. L’influencer Deianira si è chiesta come mai la ragazza avesse deciso solo adesso di palesare il suo ipotetico fidanzamento. Inoltre, l’influencer ha notato anche un altro dettaglio. Se Sonia fosse davvero fidanzata avrebbe comunque mentito al suo compagno sull’aver conosciuto Eros, pertanto, qualunque sia la verità, la giovane sembrerebbe colpevole.

Se sul suo conto, però, se ne stanno dicendo di tutti i colori, decisamente più silenziosa è la reazione di Ramazzotti. Quest’ultimo, infatti, non si è mai espresso sull’argomento lasciando che i gossip si rincorressero da soli. Per adesso, però, neppure Sonia ha replicato alla questione sollevata dalla Terribile influencer di Instagram. Non ci resta da fare altro che attendere per scoprire se ci saranno delle ulteriori novità sulla vicenda.