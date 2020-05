Amici Speciali, Albero Urso riceve un due di picche in diretta

Un due di picche?

La seconda puntata di Amici Speciali è andata in onda ieri sera, venerdì 22 maggio, ed è stato un vero successo. I partecipanti sono dei giovani talenti che hanno ottenuto la popolarità grazie al tradizionale format del talent show. Tra questi ci sono i ballerini professionisti Umberto Gaudino e Andreas Muller, i quali stanno proponendo delle coreografie molto apprezzate.

Per quanto riguarda i cantanti, sono presenti Giordana Angi, Gaia Gozzi e Alberto Urso. Quest’ultimo ha scalato la vetta della classifica della musica italiana grazie ai suoi brani. Oltre al suo indiscusso talento, è amato dagli italiani per la timidezza e l’essere impacciato. Stavolta ne ha combinata un’altra delle sue davanti alle telecamere. Maria De Filippi e i presenti hanno sorriso in seguito accaduto.

‘Maria, siamo solo amici’

Un due di picche per Alberto? Secondo i fan del programma ha fatto capire in modo velato di avere una simpatia particolare per Gaia. Dopo essersi esibita sulle note de ‘La prima cosa Bella’ di Malika Ayane, sia Stash che il tenore hanno riferito di aver ascoltato con attenzione. Non hanno mai nascosto di ammirarla, però Alberto è andato oltre esaltando la sua bellezza.

A quel punto la conduttrice gli ha chiesto un parere sull’abbigliamento della ragazza. Ha speso belle parole sul vestito nero sobrio, ma allo stesso tempo elegante. Gaia, per cercare di porre fine al palese disagio, ha esordito dicendo che sono solo amici. Una volta tornata al suo posto, gli altri hanno ironizzato sulla questione della ‘friendzone’.

In realtà molti credevano che ci fosse del tenero tra loro, però hanno smentito. Spesso si punzecchiano senza malizia o doppi fini. Se lei tende a tutelare la vita privata, di Alberto sappiamo che si è lasciato con la ballerina Valentina. Adesso il suo cuore è libero, dunque le pretendenti si faranno avanti.

‘The show must go on’

Una delle esibizioni più belle della serata è stata quella di Alberto sulle note della canzone dei Queen. I membri della giuria sono rimasti molto colpiti, soprattutto Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Quest’ultima la settimana scorsa ha divertito i presenti nello studio con un apprezzamento fatto a Javier Rojas. Non si è posta alcun freno, credendo di avere spento il microfono. Adesso sembra che si sia contenuta. Tuttavia i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.