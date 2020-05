Pamela Petrarolo, confessione dell’ex ragazza di Non è la Rai “Non dormivo da 4 giorni ma poi l’ho scoperto”

La confessione di Pamela Petrarolo a Barbara D’Urso stupisce, l’ex ragazza di Non è la Rai è incinta del terzo figlio

Torna a far parlare di sé la bella Pamela Petrarolo, ex ragazza di Non è la Rai amatissima e ammiratissima da tutti. Ospite a Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso, la giovane è diventata famosa proprio per il programma di Gianni Boncompagni. La Petrarolo sapeva ballare bene, cantava benissimo e dopo la fine del programma ha anche inciso un disco.

Per un po’ di tempo ha proseguito anche con gli spin off del programma, come Bulli & pupe. Si era anche diffusa la voce che fra lei e Ambra ci fosse rivalità ma sembra che fosse tutto falso. Poi di lei non si è saputo più nulla, si è allontanata dal mondo dello spettacolo e si fatta una famiglia. Adesso invece a Pomeriggio 5 ha fatto un annuncio, sorprendente ma bello.

Pamela Petrarolo ha rivelato di aspettare il terzo figlio

Intervistata da Barbara D’Urso Pamela Petrarolo ha fatto sapere di essere in attesa del suo terzo figlio. La bella Pamela ha annunciato la notizia con fervore e ha anche raccontato come ha scoperto di essere in attesa. Pamela ha detto di avere un ciclo abbastanza regolare e che quando qualcosa non va come tutte le donne sente che sta per accadere qualcosa.

Il suo ultimo ciclo sarebbe dovuto arrivare il 9 di aprile e quindi il 10 era il primo giorno di ritardo. Qualcosa le diceva che doveva saperne di più e così l’11 ha fatto il test di gravidanza. Dopo quattro giorni che non dormiva bene e si sentiva strana ha capito a cosa era dovuto. Era incinta! I suoi sospetti erano dunque fondati e per questo ha voluto fare subito il test, magari sperava che fosse negativo.

La Petrarolo ha detto che non se lo aspettava

La Petrarolo ha raccontato che era sabato mattina ed era esattamente il giorno prima di Pasqua. L’ex ragazza di Non è la Rai è andata a fare la spesa e si è recata in farmacia senza dirlo a nessuno. Una volta a casa ha fatto il test e ha scoperto di aspettare un bambino.

Ovviamente si tratta di una bellissima notizia ma Pamela ha rivelato invece che non se lo aspettava. Però è felice ed ha pianto di gioia. Pamela ha due splendide bambine, magari adesso è la volta del maschietto. Chissà!