Tom Cruise, l’attore è ossessionato: “Utilizza creme a base di escrementi per…..”

Bello, affascinante e desiderato dalle donne, Tom Cruise ha una vera ossessione per le creme a base di escrementi, scopriamo di cosa si tratta

Prossimo ai 58 anni, Tom Cruise è un attore famosissimo e anche bellissimo, un uomo terribilmente affascinante. Desiderato e invidiato per la sua bellezza, nasconde tuttavia un segreto che nessuno immaginerebbe. L’attore ama curarsi e cerca di scovare creme e unguenti che possano mantenere la sua pelle soda ed elastica.

Vista l’attenzione che riserva alla cura del corpo tutti sicuramente pensa che usi prodotti e creme di nuova generazione o trattamenti estetici all’avanguardia. Invece no, non si tratta di creme a base di piante o di ingredienti preziosi, ma a base di guano, ovvero escrementi di usignolo. Proprio così, pare che il merito della sua pelle soda sarebbe di una maschera composta da questo ingrediente.

Tom Cruise ha scoperto il trattamento grazie ai Beckham

A rivelarlo sarebbe stato lo stesso attore, che ha detto che questo trattamento è il segreto della sua giovinezza. L’attore si reca in un centro specializzato di New York per sottoporsi al trattamento della maschera di guano e afferma di esserne soddisfatto. Il divo pare che abbia scoperto questo trattamento grazie a Victoria e David Beckham.

Sembra che ad averlo scoperto per prima sia stata l’ex Spice Girl durante un viaggio in Giappone. La cantante è rimasta stupita dalla pelle chiara e levigata delle donne orientali e pare che il segreto della loro bellezza sia la maschera di guano. Una volta tornata negli Stati Uniti ha approfondito le ricerche su questo trattamento e ha scoperto che a New York era in uso presso alcune centri estetici professionali.

Il trattamento al guano è antichissimo

Dopo averlo provato la Beckham non è più riuscita a fare a meno del trattamento e lo ha usato anche il marito. Pare che sia stata l’estetista Shizuka Bernstein a portare la maschera al guano a New York. Ha anche creato una crema esfoliante mescolando escrementi dell’usignolo e crema di riso, un prodotto che ha riscosso un enorme successo.

La storia del trattamento del guano di usignolo in realtà è molto antica. Pare che nel 1600 le geishe e gli attori del teatro Kabuki applicavano questo composto sulla pelle per eliminare i danni causati dal cerone. Anche se indubbiamente l’idea di mettere sul viso gli escrementi di un animale non è piacevole, il risultato sembra sia molto soddisfacente. E anche Tom cruise non vi rinuncia!