Oroscopo 24 maggio 2020, la classifica di tutti i segni: Gemelli primo, Sagittario calma

La classifica dell’Oroscopo del 24 maggio pone i Gemelli al primo posto, in quanto contraddistinti dalla presenza nel segno di un tripudio di pianeti. I Sagittario, invece, devono mantenere la calma e provare a rilassarsi. Buona ripresa per Cancro e Capricorno.

Oroscopo del 24 maggio: Gemelli in prima linea

1 Gemelli. Tripudio di pianeti nel segno, questo è il vostro momento. La domenica si prospetta all’insegna dello scambio. L’Oroscopo del 24 maggio vi prospetta una giornata ricca di interazioni sociali. Sarete particolarmente propensi a stringere nuove amicizie e sarete alquanto intraprendenti in amore. Non abbassate mai la guardia, però, potrebbe esserci qualcuno pronto a mettervi i bastoni tra le ruote.

2 Acquario. Questa per voi sarà una domenica molto produttiva. Solitamente l’ultimo giorno della settimana è quello in cu ci si dedica al riposo, ma voi vi sentirete particolarmente attivi e propositivi. Al lavoro dovrete cambiare qualche aspetto e rimodulare qualche incarico. In amore, invece, le cose stanno procedendo in modo soddisfacente.

3 Ariete. Per i nati sotto questo segno si prospetta una giornata molto positiva e ricca di decisioni da prendere. Molti di voi stanno affrontando un cambiamento importante o in amore o nel lavoro. Questo potrebbe spingervi ad essere un po’ ansiosi, ma sbagliate. Le novità che si stanno delineando nel vostro futuro serviranno a farvi crescere e maturare.

4 Leone. In questi giorni siete stati un po’ tesi per alcune questioni lavorative. Non sono mancate piccole discussioni con un collega o con un superiore. Per indole siete spinti ad esigere parecchio da voi stessi e questo vi serve da sprono per fare sempre meglio. Ebbene, adesso è il momento di prendervi le vostre rivincite. Anche l’amore va verso un miglioramento.

5 Bilancia. Finalmente state riacquistando la fiducia e la stima in voi stessi. In questi giorni questi fattori hanno un po’ vacillato, ma d’ora in poi le cose andranno verso un miglioramento. In amore avete risolto alcune questioni che vi hanno tenuto con il fiato sospeso, mentre a lavoro è in vista una ripartenza molto interessante.

6 Scorpione. Vi potreste trovare a vivere una situazione un po’ paradossale. L’amore procederà a gonfie vele, ma la vostra mente risulterà alquanto immersa in altre situazioni. Il lavoro e i vostri progetti vi stanno assorbendo quasi completamente e questo potrebbe portare il partner a richiedere maggiori attenzioni. Non trascurate le amicizie.

Previsioni 24 mafggio: calma per i Sagittario

7 Cancro. In questo periodo potreste sentirvi particolarmente insoddisfatti. Le cose stanno cominciando a migliorare, ma per voi è come se non fosse mai abbastanza. Siete troppo esigenti e critici. Se nel lavoro questo potrebbe giocare a vostro vantaggio, in amore potrebbe causare qualche piccola discussione. Siate più flessibili.

8 Capricorno. Come già preannunciato, questo è il momento di rialzarvi. Molti di voi hanno dovuto fare i conti con un drastico cambiamento. Proprio ora che vi stavate abituando alla routine, qualcosa ha scombussolato i vostri piani. Questo 2020, però, è servito a tutti a capire che non si può avere il controllo su tutto. Buone opportunità nel lavoro.

9 Vergine. Sono in arrivo per voi degli incarichi importanti che vi porteranno ad avere un po’ di timore. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che non vi trovate in una condizione molto facile dal punto di vista emotivo. Siete preoccupati per qualcosa che riguarda i vostri affetti. L’Oroscopo del 24 maggio vi esorta ad affrontare i problemi.

10 Sagittario. Non è decisamente il vostro periodo. Particolarmente nella giornata di domenica vi potreste sentire agitati e angosciati. Alcuni ricordi potrebbero tornare alla mente e portarvi un po’ di malinconia. Cercate di guardare il bicchiere mezzo pieno perché gli impegni e i progetti da portare a termine sono davvero parecchi e importanti.

11 Toro. Non è il momento giusto per fare affidamento sugli altri. Particolarmente in questo periodo vi renderete conto del fatto che potete contare principalmente su voi stessi. In amore c’è qualche piccola questione da risolvere mentre al lavoro ripartiranno presto dei progetti. L’Oroscopo del 24 maggio vi esorta ad essere più pazienti.

12 Pesci. In amore potrebbe esserci il ritorno di qualche ombra dal vostro passato. La vostra sensazione, però, sarà quella che questa persona sia tornata solo per tormentarvi. Non lasciatevi abbindolare dalle opinioni altrui e cercate di ragionare un po’ di più con la vostra testa. Il nervosismo, purtroppo, continuerà a darvi qualche piccolo tormento.