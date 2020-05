“Tutto organizzato, lo fanno apposta”: la confessione su Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso

Alessandro Cecchi Paone parla di Al Bano, la Lecciso e la Power

Nonostante Al Bano e Loredana Lecciso hanno confessato di essere tornati insieme già da quattro anni, i giornali e siti di gossip continuano a parlare del triangolo amoroso, tirando in ballo anche Romina Power. Voci che hanno fatto arrabbiare il Maestro Carrisi al punto che di recente è sbottato contro la stampa. Una fan ha scritto a Nuovo Tv alla rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone.

Il noto giornalista non è per niente stato clemente con i due cantanti e l’ex soubrette salentina. Infatti, stando all’opinionista si Mattino 5 i tre prima puntano il dito contro i media che parlano dei loro rapporti altalenanti e poi sono i primi ad alimentare il gossip. Rispondendo ad una lettrice del magazine di Riccardo Signoretti, il divulgatore scientifico ha sostenuto: “Andranno avanti così a lungo, perché è il loro pubblico che lo vuole”.

Per il giornalista i tre lo fanno apposta ad alimentare il gossip

Sempre sulla sua rubrica su Nuovo Tv, per l’opinioniste e giornalista Alessandro Cecchi Paone è più che convinto delle azioni di Al Bano, Loredana Lecciso e anche Romina Power. Per lui tutti e tre fanno apposta ad alimentare gossip e pettegolezzi sui loro rapporti: “Chi si occupa della loro promozione deve aver riscontrato un certo tipo di pubblico che adora l’infinita telenovela che si svolge a Cellino San Marco”.

Poi ha ribadito che non c’è nulla di male nell’agire così, ovvero alimentare i pettegolezzi in modo che si continui a parlare di loro. Ovviamente oltre al cosiddetto triangolo, vengono coinvolti anche i figli che altrimenti farebbero molta fatica a mantenere la fama.

Romina Power vive da tre mesi a Cellino San Marco

Oltre al settimanale di Riccardo Signoretti, anche Novella 2000 nel nuovo numero si è occupata di Romina Power. Il direttore Roberto Alessi ha sostenuto che la professionista statunitense ed ex consorte del Maestro Al Bano Carrisi continua a vivere a Cellino San Marco dove abitano il padre dei suoi quattro figli e Loredana Lecciso.

Le fan accanite della storica coppia, nonostante il cantautore sia tornato con la salentina, non si arrendono e continuano a condividere sui vari social network decine e decine di foto che li ritrae insieme come se non si fossero mai divisi.