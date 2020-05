Il Paradiso delle signore replica 26 maggio: Silvia e Luciano smascherano Nicoletta

Martedì 26 maggio andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore e l’episodio sarà, come sempre, molto interessante e ricco di colpi di scena. Tra questi, ciò che creerà maggiore sgomento sarà il discorso che Silvia e Luciano faranno a Nicoletta.

I due genitori le diranno di aver scoperto dei suoi incontri clandestini con Riccardo e l’esorteranno a fare una scelta. Adelaide e Umberto, nel frattempo, continueranno il loro piano allo scopo di estromettere Gualtiero Mairan dal patrimonio della famiglia Brancia.

Spoiler 26 maggio: il piano di Umberto e Adelaide

La puntata del 26 maggio del Paradiso delle signore comincerà con Nicoletta fortemente destabilizzata a seguito della notizia appresa da suo marito Cesare. Quest’ultimo è intenzionato ad accettare il trasferimento fuori Milano anche per allontanare la sua donna dal suo amate. La giovane Cattaneo, ovviamente, non riuscirà a capacitarsi di questa notizia e non esiterà un attimo per parlarne con Riccardo. Quest’ultimo, allora, subito si attiverà allo scopo di mettere in pratica l’unico piano che ha a disposizione per cercare di impedire questo avvenimento.

A villa Guarnieri, intanto, continueranno ad essere in atto dei complotti. Umberto e Adelaide saranno sempre più vicini ad ottenere i loro obiettivi, ovvero, fare fuori Mairan e prendere possesso del denaro della famiglia Brancia. Il commendatore scoprirà un modo per mettere fuori dai giochi il suo rivale, una volta per tutte. La contessa, ovviamente, sarà al suo fianco.

Nicoletta in difficoltà al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 26 maggio, vedremo che le Veneri saranno catturate dalle foto inerenti le coppie presidenziali americane Kennedy e Nilson. Intanto, ci sarà grosso fermento tra le giovani in quanto si dovranno cimentare nella prova degli abiti da indossare per il lancio del video promozionale del Paradiso. L’attenzione, poi, tornerà a spostarsi verso Nicoletta, la quale sarà sempre più in agitazione.

Come se non bastasse, poi, a compromettere lo stato d’animo della fanciulla ci saranno anche i suoi genitori. Silvia e Luciano, infatti, decideranno di affrontare la fanciulla per metterla spalle al muro. I due hanno scoperto degli incontri segreti tra lei e Riccardo e l’esorteranno a prendere una decisione quanto prima. La mamma, dal canto suo, sarà estremamente contraria a questa relazione segreta e farà di tutto per favorire il trasferimento di sua figlia e della sua famiglia da Milano a Bari.