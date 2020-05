Al Bano Carrisi fa una confessione a Mara Venier: “L’ho odiata moltissimo, poi…”

La confessione di Al Bano a Domenica In

Nella nuova puntata di Domenica In, il primo collegamento di Mara Venier è stato con Al Bano presente nella sua tenuta a Cellino San Marco. Il Maestro circondato da puledri e cavalli ha detto di stare bene nonostante la lunga quarantena da Coronavirus. Il salentino ha affermato che in questo periodo ha avuto modo di vedere gli aspetti positivi della vita e di conseguenza c’è stato il riavvicinamento a Loredana Lecciso.

Parlando con la professionista veneta, il cantautore ha annunciato una festa appena la pandemia da Covid-19 cesserà di esserci. Poi ha svelato ai telespettatori di Rai Uno di essersi fatto un regalo: “Quella signora che ho odiato per tantissimi anni, ma che è stata la molla per arrivare al successo. La odiavo perché era dura, sudare, zappare, la zappa mi dava la molla per scappare via da questa terra, ma poi le circostanze del virus mi hanno portato ad apprezzarla”.

La carriera e la vita sentimentale di Al Bano

Nel corso della lunga intervista a Domenica In, Mara Venier ha mostrato molti filmati ad Al Bano. Oltre a contenere momenti della sua lunga carriera artistica, clip che parlavano della sua vita provata al fianco dell’ex moglie Romina Power. La conduttrice veneta, invece, non ha mai menzionato Loredana Lecciso. Per quale ragione, le due non vanno d’accordo? Poi il Maestro ha ricordato i suoi genitori: prima il padre Carmelo e subito dopo donna Jolanda che è venuta a mancare lo scorso dicembre.

All’epoca Al Bano raggiunse il successo col celebre brano ‘Nel Sole’ che lo portò in giro per tutto il mondo. E durante una tournée a New York, il Carrisi decise di portarsi anche coloro che gli diedero la vita. Durante una cena al ristorante il genitore aveva bisogno di andare al bagno e proprio in quel momento commette una gaffe clamorosa. In pratica Don Carmelo è entrato nel WC delle donne visto che nella porta c’era la dicitura ‘Women’. Racconto che ha fatto scoppiare a ridere la Venier.

Mara Venier non legge la poesia di Romina Power

In collegamento dalla tenuta di Cellino San Marco, Al Bano ha avuto un lungo dialogo con Mara Venier. Quest’ultima gli ha mostrato diverse clip sul suo esordio nel mondo della musica e poi il fatidico incontro con Romina Power.

E a proposito della cantante americana, la conduttrice di Domenica In aveva tra le mani una sua poesia. In pratica era il suo regalo per il 77esimo compleanno del Maestro. Ma la professionista veneta per non creare tensioni con la par condicio, dal momento che la stessa non ha chiesto nulla a Loredana Lecciso.