Uomini e Donne, Enzo Capo beccato con un’altra dopo Pamela, lui sbotta: “E’ una trappola…”

Enzo Capo e le discussioni con Pamela Berretta

Nelle ultime due settimane il pubblico di Uomini e Donne ha assistito a degli scontri violenti tra Enzo Capo e Pamela Barretta. I due che si sono conosciuti al Trono over hanno intrapreso una relazione durata sei mesi ma da qualche tempo si sono lasciati accusandosi a vicenda. Oltre alle liti in studio, i due si stanno facendo la guerra tramite i social network. Ma nelle ultime ore il cavaliere è finito al centro dell’attenzione per uno scatto che in poco tempo ha fatto il giro di internet.

L’uomo è stato pizzicato in dolce compagnia, ovvero con un’altra ragazza seduto ai tavolini di un bar. La reazione degli utenti non si è fatta attendere criticando aspramente il diretto interessato. Ovviamente quest’ultimo si è difeso dalle accuse ricevute. Capo ha ribadito più volte di essere single e di conseguenza può vedere chi gli pare. Inoltre h svelato la sua verità sulla conversazione portata dalla Barretta sul famoso bicchiere di vino.

Lo sfogo social del cavaliere di Uomini e Donne

Attraverso il suo profilo Instagram, Enzo Capo ha avuto un acceso sfogo contro coloro che gli puntano il dito addosso. Il cavaliere di Uomini e Donne ha detto di essere stato pesantemente infangato ed insultato solo per il fatto che ha incontrato una ragazza che due giorni prima della puntata gli chiedeva di prendere un bicchiere di vino con lei. “Io non mi sento con Pamela dalla metà di aprile, per me il rapporto era chiuso quando fuori gli studi mi ha mandato a quel paese”, ha ribadito l’ex della Berretta.

Essendo una persona senza vincoli sentimentali, Enzo ha affermato che lui è liberissimo di fare quello che vuole e di certo non rimarrà chiuso in casa a piangere tutta l’estate. Poi ha parlato dello scatto rubato mentre era al bar con una persona. “Mi avete fotografato, mi avete taggato. E quindi? Non posso più uscire con nessuno?”, ha asserito il cavaliere.

Enzo Capo annuncia cospirazione nei suoi confronti

Sempre durante lo sfogo su Instagram, Enzo Capo ha fatto delle accuse ben precise. Stando al cavaliere del Trono over, la ragazza che lo ha invitato a bere un bicchiere di vino al bar gli avrebbe solo teso una trappola.

“Un’altra cosa. Qualcuno mi ha chiesto se alla fine ho preso il bicchiere di vino. No ragazzi, neanche il bicchiere di vino. Perché era solo una trappola, un’altra trappola. Ma peggio per lei se il bicchiere di vino non se lo è preso e ha preferito solo mandare la conversazione a lei”, ha concluso l’ex compagno di Pamela Berretta.