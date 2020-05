Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo tornano di nuovo insieme, ma in televisione: il gossip

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio insieme nello show in replica su Rai Uno

Come tutti ben sanno Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sono più una coppia da diversi mesi. In tanti erano convinti che dopo la separazione i due cantanti non si sarebbero più visti insieme sul piccolo schermo. Ebbene sì, dovete ricredervi. A breve l’artista napoletano e la sua ex calcheranno lo stesso palcoscenico anche se solo per un paio di sere con uno spettacolo musicale.

Naturalmente non è live ma qualcosa di registrato molti anni prima della loro crisi. Stiamo parlando dello show ‘Gigi-Questo sono io’, condotto dallo stesso partenopeo in onda sabato prossimo in prime time su Rai Uno. In questi giorni è iniziato a circolare il promo che e, tra gli ospiti appare anche la bella Tatangelo. Quindi i fan dell’ormai ex coppia avranno quindi la possibilità di rivederli insieme, con molta probabilità per un’ultima volta anche se i due saranno sempre legati per la presenza del figlio Andrea.

Gigi-Questo sono io in onda sabato sera

Lo spettacolo in questione, ovvero ‘Gigi-Questo sono io’ risale a ben dieci anni fa.in quel periodo D’Alessio e Anna Tatangelo erano felici e innamorati perché era venuto al mondo il figlio Andrea. Lo show musicale era andato in onda nel 2010, per due serate nel mese di marzo.

Al momento la Rai non ha comunicato se verranno mandati in onda entrambi gli appuntamenti, la cosa certa che i fan dell’artista partenopeo non vedono l’ora di rivederlo sul piccolo schermo. L’ultima volta è stato lo scorso autunno alla guida di 20 anni che siamo italiani al fianco di Vanessa Incontrada. Nel promo parla di sabato 30 maggio 2020 e nelle immagini relative agli ospiti si vede benissimo la sua ex compagna Anna Tatangelo.

Le crisi di Anna e Gigi

Per chi non lo ricorda, Anna Tatangelo circa tre anni fa aveva avuto una profonda crisi con Gigi D’Alessio. Dopo 12 mesi di lontananza e riflessione i due artisti erano tornati a formare una coppia. Ma lo scorso dicembre c’è stata una nuova separazione e l’annuncio dell’addio è avvenuto prima della quarantena da Covid-19 con delle Stories su Instagram.

Il professionista partenopeo e la cantante di Sora torneranno di nuovo insieme anche stavolta? Nel frattempo lei non ha voluto menzionare il suo ex durante il collegamento a Domenica In avvenuto il 24 maggio 2020.