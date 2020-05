Francesco Chiofalo, regalo da 3200 euro per Antonella, poi provoca il web: “Me lo posso permettere” (FOTO)

Francesco Chiofalo ha deciso di fare un regalo alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi spendendo ben 3200 euro. Il web, però, non ha molto gradito il discorso fatto dal ragazzo a seguito dell’acquisto pazzo.

Il personal trainer, infatti, ha voluto stuzzicare i suoi fan pronunciando delle frasi che, in qualche modo, sono state fraintese. Per tale ragione, ha optato per un ulteriore chiarimento tra le IG Stories.

Il regalo di Francesco ad Antonella

Nelle recenti IG Stories di Francesco Chiofalo sono apparsi dei video contenenti il regalo fatto ad Antonella. A causa della pandemia, il ragazzo non ha potuto fare alla sua compagna i regali di Pasqua, compleanno e altro. Per tale ragione, non appena la situazione si è leggermente sbloccata, il protagonista ha deciso di rimediare. La Fiordelisi, però, mentre i due erano in giro per Roma, ha detto di non essere molto interessata a ricevere un dono.

Dopo poco tempo, Francesco ha pubblicato lo scatto dello scontrino, che segnava la spesa della bellezza di 3200 euro. Il giovane ha commentato la cosa dicendo che per fortuna Antonella non era una donna pretenziosa. Molti utenti, però, non hanno colto l’ironia di tali parole ed hanno cominciato ad insultare il personal trainer dicendo di essere irrispettoso nei confronti di chi non ha le sue stesse possibilità. (Continua dopo la foto)

Chiofalo nella bufera

Allo scopo di spegnere la polemica sul nascere, quindi, Francesco Chiofalo ha fatto una specifica in merito al regalo ad Antonella. Il ragazzo ha, innanzitutto, ribadito che le sue frasi fossero completamente ironiche. In seguito, poi, ha lanciato una piccola provocazione ai suoi follower dicendo di guadagnare onestamente i suoi soldi e di potersi permettere di spendere anche cifre così alte.

Chiofalo ha ironicamente chiarito di non vendere droga e di non svolgere nessuna attività losca. Il romano ha detto di aver compreso che quella cifra potesse essere reputata da molti abbastanza elevata, ma per lui non lo è così tanto considerando le sue possibilità economiche.

Il web, dopo queste dichiarazioni, non ha fatto altro che continuare ad accusare il compagno della Fiordelisi dicendogli di essere solo un buffone. Nella parte conclusiva del suo discorso, poi, Francesco ha chiesto a tutti di darsi una calmata con gli insulti in quanto è grazie ai consumatori come lui se l’economia è in grado di ripartire.