Alfonso Signorini alla guida di tre programmi? Il conduttore parla di fake news ma…

Alfonso Signorini alla conduzione di tre programmi?

Come sapete Alfonso Signorini condurrà la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Vista l’esperienza con la quarta edizione che si è conclusa a inizio aprile, Mediaset ha deciso di affidargli il programma anche per il prossimo autunno. Infatti, il reality tornerà già a settembre, al massimo ai primi di ottobre.

Tuttavia, Davide Maggio poche ore fa ha lanciato una notizia clamorosa. Il giornalista ha svelato che Alfonso non condurrà soltanto il GF Vip ma anche il Grande Fratello di Barbara D’Urso. Non solo, sarà anche al timone di un talk collocato alla domenica pomeriggio per andare contro la Domenica In di Mara Venier.

La notizia ha creato molto scalpore sul sito di Maggio e sui social e a sorpresa è arrivata anche la replica del conduttore stesso. Andate avanti a leggere l’articolo per sapere che cosa ha detto Alfonso e come stanno davvero le cose.

Alfonso Signorini parla di fake news, ma…

Dopo poco tempo dalla notizia diffusa da Davide Maggio dal suo sito, è arrivata la replica di Alfonso Signorini. Quest’ultimo dal suo profilo Instagram ha riportato un articolo di Trash Italiano, che aveva ripreso l’indiscrezione, e poi ha parlato di “fake news”. Anzi, il conduttore ha aggiunto diverse cose al suo commento.

Ha scritto “famo du risate”, poi, in modo molto ironico, ha invitato le persone a dire a Davide Maggio che alla sua lista mancano anche le previsioni del tempo e delle frontiere dello spirito. Insomma, un clima di scherzo e gioco in cui il conduttore ha smentito categoricamente il fatto di condurre tre programmi il prossimo autunno.

Tuttavia, c’è qualcosa di strano. Maggio, ad esempio, ha commentato il post di Signorini con un “E invece…” non aggiungendo altro. Il giornalista ha lasciato la parola agli altri utenti. Infatti, molti di loro hanno fatto presente che Davide Maggio non dà mai fake news perchè prima di pubblicare qualcosa aspetta di avere la certezza assoluta. Non è mai capitato che sbagliasse. Quindi, perché avrebbe dovuto dire adesso qualcosa di non vero? Ad ogni modo, sicuramente presto ne sapremo qualcosa di più, voi che dite?