Amici Speciali, Stash a denti stretti “Str***a come te”

Amici Speciali, una versione speciale del talent di Maria De Filippi, è ormai giunto al giro di boa. Venerdì prossimo, infatti, andrà in onda la semifinale che decreterà quali saranno i 4 concorrenti che si contenderanno la vittoria finale. Colpi di scena, finora, ne sono capitati non pochi. Abbiamo assistito, ad esempio, ai tentativi di “corruzione” di Stash, a diversi scherzi importanti tra cui l’ultimo finto arresto della Ferilli.

Nell’ultima puntata, però, un’esibizione, in particolare, sembra aver acceso l’animo di uno dei concorrenti che a denti stretti, sperando di non farsi sentire, ha inveito contro la conduttrice. “Str***a come te” avrebbe detto Stash a Maria De Filippi. Il motivo? Un’imitazione che Gaia Gozzi ha fatto del suo ex insegnante e che, a quanto pare, non è piaciuta al leader dei The Kolors.

L’imitazione di Gaia Gozzi

Come avvenuto per la prima puntata, anche il secondo appuntamento con Amici Speciali è stato ricco di sorprese e divertimento. Nonostante sia una gara con finalità benefiche, infatti, i partecipanti non si sono mai risparmiati e, anzi, hanno dato il meglio di sé sia in termini di prestazioni che di simpatia. Particolarmente attivo, nei primi due appuntamenti, è stato Stash.

Il cantante partenopeo ha sfiorato la vittoria durante la prima puntata andata, poi, ad Alessio Gaudino. Venerdì scorso, però, è stato indirettamente protagonista di un divertente siparietto messo su, tra un’esibizione e l’altra, dalla vincitrice di Amici 19, Gaia Gozzi. Maria De Filippi ha esortato la cantante ad imitare il suo ex insegnante conscia del fatto che la ragazza sa farlo proprio bene. E le risate, è vero, non si sono fatte attendere.

La reazione di Stash

Come ha reagito Stash a questo carino siparietto? Sembrava, durante le riprese, che non l’avesse presa poi tanto male dato che sembrava anche divertito da tutto questo. E non è un caso. L’imitazione era talmente fatta bene che è stata promossa dal pubblico come miglior momento della serata. Dentro di sé, però, il solista dei The Kolors doveva proprio ribollire dato quanto sarebbe accaduto di lì a breve.

Stash, infatti, ha letteralmente inveito contro Maria De Filippi, colpevole di avere dato il via a quest’allegra quanto riuscita imitazione. “St***a come te” avrebbe detto il cantante a denti stretti. Non troppo stretti, evidentemente, dal momento che la frase molto più che infelice non è riuscita a passare inosservata. Ci saranno conseguenze o riferimenti in merito durante la semifinale? Lo vedremo!