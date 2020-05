Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi è a un passo dal matrimonio?

Un passo dal matrimonio?

Uomini e Donne è un programma che permette ad alcuni partecipanti di trovare l’anima gemella. Clarissa Marchese ha sposato il corteggiatore Federico Gregucci ed ora sono diventati genitori. Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono riusciti finalmente a trovare un equilibrio.

Con la quarantena forzata hanno capito di poter andare a vivere insieme con il figlio di lei. Lorenzo Riccardi e Claudia Guarnieri non si sono ancora uniti in matrimonio, però sembrano esserci delle buone basi. Sono molto amati dal pubblico di Maria De Filippi per la loro spiccata simpatia. Da qualche settimana si dice che ci siano dei progetti importanti, così la coppia è stata contattata dai follower ininterrottamente. La ragazza ha dato le spiegazioni tanto desiderate.

‘Abbiamo intenzione di mettere su famiglia’

Lorenzo è a un passo dal matrimonio con Claudia? Tanti utenti social si sono posti questa domanda che non ha mai avuto una risposta. In passato si diceva che fossero in dolce attesa, ma poi hanno subito smentito la notizia. Prima dell’arrivo della cicogna vorrebbero realizzarsi soprattutto nel mondo del lavoro.

Inoltre desiderano trasferirsi a Milano per poi iniziare lì una nuova vita. Solo dopo convoleranno a nozze e costruiranno una solida famiglia. Ultimamente l’ex corteggiatrice ha soddisfatto i più curiosi rilasciando un’intervista. Ha detto di vivere una storia d’amore molto intensa, in quanto è la prima volta che ha optato per la convivenza. Prima di Lorenzo ha conosciuto altre persone, delle quali non si è mai fidata.

Con lui è avvenuto tutto in modo estremamente naturale, ragion per cui è sicura del percorso di vita intrapreso. Si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne e da allora sono inseparabili. La loro relazione dimostra che un sentimento può nascere anche in un contesto televisivo.

Lorenzo prossimo opinionista?

Per il momento nello studio ci sono Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti. Prima dell’avvento della pandemia erano presenti anche Jack Vanore e Lorenzo, pronti a dare un loro giudizio. L’ex tronista ha sostituito Mario Serpa, il che è stato gradito dai telespettatori perché regala sorrisi.

Non è stato fortunato con Sara Affi Fella, così si è seduto sul trono e ha conosciuto Claudia. Tutti davano per scontato che avrebbe scelto Giulia Cavaglia, però con l’arrivo dell’attuale compagna c’è stato un finale inaspettato.