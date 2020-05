Ursula Bennardo sbotta contro Clizia e Paolo: “Figura di me… dovevano essere cacciati” (FOTO)

Dopo la messa in onda della puntata di Live, non è la D’Urso, Clizia e Paolo sono finiti nella bufera e molti vip hanno parlato di loro, tra cui anche Ursula Bennardo. L’ex dama di Uomini e Donne ha deciso solo ora di commentare la vicenda sul suo profilo Instagram.

La compagna di Sossio ha ammesso di essere rimasta basita dalle clip in questione ed ha detto che Barbara D’Urso si sia comportata in modo decisamente elegante. I due protagonisti, infatti, meritavano di essere cacciati a calci nel sedere.

Lo sfogo di Ursula Bennardo

Nelle ultime Instagram Stories, risalenti ad un po’ di ore fa, Ursula Bennardo ha sbottato contro Clizia e Paolo accusandoli di aver fatto una pessima figura in diretta. La donna ha ammesso di aver visto solo in un secondo momento la puntata intera e di aver appreso da poco tutto ciò che è accaduto. La Bennardo ha notato che sul web fosse scoppiata una vera e propria polemica, al punto che ha deciso di fare un intervento in merito. La donna non ha potuto far a meno di comprendere l’ira dei telespettatori in quanto ciò che è accaduto è davvero irrispettoso.

I due innamorati hanno fatto una figura becera, per la quale si sarebbero meritati molto peggio di una semplice strigliata in diretta. La conduttrice, infatti, avrebbe dovuto chiudere immediatamente il collegamento con loro in modo da impedire di dare luogo a quell’imbarazzante teatrino a cui tutti i fan hanno assistito, ma non solo. La protagonista dello sfogo è andata anche un po’ oltre.

La reazione di Clizia e Paolo

Ursula Bennardo, infatti, ha detto che Mediaset dovrebbe impedire l’ingresso nelle varie trasmissioni a Clizia e Paolo in quanto si sono presi gioco di tutti. La compagna di Aruta ha chiarito di non essere a conoscenza delle dinamiche che si celano dietro le esclusive nei programmi televisivi, ma una cosa è certa, i due hanno preso in giro su tutti i fronti.

Nonostante le numerose e velenose critiche, però, i diretti interessati non si sono ancora espressi in merito. L’Incorvaia e Ciavarro, infatti, stanno continuando a pubblicare dei post su Instagram e delle storie come se nulla fosse mai accaduto. La fanciulla sta proseguendo con le sue sponsorizzazioni, mentre il figlio di Eleonora Giorgi è decisamente più silenzioso. Anche l’attrice, dal canto suo, ha preferito rimanere in silenzio.