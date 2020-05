Mario Serpa rimuove il video spinto, ma poi ne combina un’altra con una banana (FOTO)

Mario Serpa è tornato al centro della polemica a seguito della pubblicazione di un video spinto che lo riguarda. Il giovane ha mostrato su Instagram una clip nel quale è intento a mettersi una mano negli slip.

Questo filmato ha indignato molti suoi follower al punto che numerosi hanno deciso di smettere di seguirlo. A seguito dell’enorme polemica, il giovane ha rimosso il video incriminato, ma ne ha pubblicato un altro sempre molto provocatorio.

Mario Serpa ci ripensa e cancella tutto

In questi giorni si sta molto parlando dell’ex opinionista di Uomini e Donne. Mario Serpa, infatti, ha pubblicato un video spinto che ha lasciato senza parole gli utenti di Instagram. Tutti hanno reputato di pessimo gusto la sua trovata al punto da inondarlo di insulti e di pesanti insinuazioni. Dopo un po’ di tempo, però, il giovane pare averci ripensato ed ha rimosso il contenuto dal suo profilo Instagram. Tale filmato, dunque, non è più reperibile e i fan hanno immediatamente notato la cosa.

Al di sotto di altri post pubblicati sempre da lui, infatti, diverse persone hanno ipotizzato che il ragazzo si sia reso conto dell’errore commesso ed abbia deciso di cancellare tutto. Altri, invece, lo hanno accusato di aver agito in questo modo solo per attirare su di sé l’attenzione e, in effetti, ci sta riuscendo alla grande. Anche se il suo profilo sta perdendo follower a vista d’occhio, i suoi video e post risultano essere molto visti.

Nuovo video spinto

Ad avallare ulteriormente questa seconda ipotesi sono gli ultimi contenuti pubblicati tra le sue IG Stories. Pochissimo fa, infatti, Mario Serpa ha pubblicato un nuovo video spinto nel quale si è ripreso mentre mangia della frutta. Nel primo filmato il giovane addenta una fragola in modo molto sensuale. Successivamente, però, il protagonista si è inquadrato mentre mangiava una banana.

Il suo modo di fare sta lasciando sconcertati gli utenti di Insatgram che non riescono a comprendere cosa gli possa essere successo. In un primo momento, si era ipotizzato che il suo profilo potesse essere stato hackerato. Dato che i video ambigui, però, continuano ad essere pubblicati, pare proprio che questa ipotesi non abbia più fondamento. Pertanto, cosa sta cercando di ottenere Mario da tutta questa situazione? Non ci resta che attendere per scoprire qualcosa in più.