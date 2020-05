Flavio Insinna, imbarazzo totale durante la puntata L’Eredità “non inquadratela”

Flavio Insinna, le nuove puntate: un gran successo e qualche piccolo imbarazzo

Flavio Insinna è ritornato in tv, dopo il lockdown ed il periodo di sospensione si ritorna alla normalità, sia alla vita di tutti i giorni che alla televisione. Così RAI ed anche Mediaset sono tornati all’azione ma a causa di quanto successo sono stati costretti a cambiare i palinsesti.

Hanno cancellato dei programmi, sospeso degli altri, modificati quelli che potevano essere modificati e che non potevano andare in onda in format originale. Ovviamente non è la stessa cosa, le puntate vecchie sono lo specchio della realtà alla quale eravamo abituati, quelle nuove sono la dimostrazione del fatto che qualcosa è cambiato, in modo drastico.

Adesso il suo programma è ritornato in onda con le puntate nuove, il pubblico che preferisce vedere cose fresche piuttosto ciò che già è stato visto è felicissimo, lo si vede dal boom di ascolti che è stato registrato. Nella puntata di mercoledì degli spettatori hanno inviato un messaggio alla redazione del programma L’eredità. Soltanto uno è stato letto. Si tratta della lettera di Dalila, una ragazza della Campania che guarda il programma insieme alla mamma tutte le sere.

Flavio Insinna nasconde il bacio stampato sulla lettera

Flavio Insinna leggendo la lettera ha chiesto al cameraman di non inquadrarla troppo. Il pubblico si è incuriosito chiedendosi cosa ci fosse da tenere nascosto, tutto è stato subito svelato con una ripresa ravvicinata. Intanto la lettera era ricca di complimenti nei suoi confronti, ha letto qualcosa, ma non tutto.

Poi ha aggiunto scherzando che i complimenti erano troppi e non era il caso di leggerli tutti, per la privacy. Ciò che però voleva proteggere ulteriormente era il bacio impresso sulla carta. Due telespettatrici innamorate non soltanto del programma ma anche del presentatore che tra alti e bassi è riuscito a far breccia nel cuore di molti.

Beneficenza ed aiuti alle comunità: la Protezione Civile ringrazia per il supporto

Da quando i programmi sono ricominciati, ad essere al centro di tutte le puntate è la beneficenza che tra l’altro sta andando benissimo. Secondo quanto Insinna ha detto, €55.000 andranno alla Comunità di Sant’Egidio e serviranno per acquistare i pasti, i panini, cioè i pranzi e le cene di ogni giorno.

Insomma un modo per aiutare coloro che non possono fare la spesa, coloro che non hanno cosa mangiare. La Protezione Civile sta ricevendo un grande supporto dalla televisione che garantisce delle entrate giornaliere senza delle quali molte comunità avrebbero riscontrato parecchie difficoltà.