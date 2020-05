Selma Blair la bellissima attrice in isolamento dopo il trapianto “Ho imparato a sorridere” (FOTO)

Dopo il trapianto Selma Blair è in isolamento, l’attrice nonostante la sclerosi multipla ha imparato ad affrontare la vita con il sorriso

Malata da tempo, Selma Blair ha dovuto affrontare non poche difficoltà a causa della sclerosi multipla. La brutta malattia ha inciso notevolmente nella sua vita lavorativa e le ha posto davanti tante sfide. Di recente la bellissima attrice è stata anche in totale isolamento dopo il trapianto a cui si è sottoposta. Ha dovuto proteggersi da ogni rischio perché troppo fragile e immunodepressa e non avrebbe retto alla benché minima infezione.

Anche un semplice contagio sarebbe stato fatale per lei, tuttavia la Blair non ha perso il sorriso. Proprio in questo momento così delicato della sua vita il sorriso è la cosa che le rimane e che l'ha fatta reagire. Il percorso della malattia è stato molto difficile per Selma, e da quando ha scoperto di essere affetta dalla sclerosi multipla tutto è cambiato.

Selma Blair sta affrontando la malattia con il sorriso

La scoperta che la Balir era affetta da sclerosi multipla è avvenuta nel 2018. Selma è rimasta scioccata dalla diagnosi e per lei è stato veramente un fulmine a ciel sereno. L’attrice è stata costretta a modificare la sua vita, le sue abitudini, il lavoro stesso che ha rallentato. E ha anche dovuto trovare la forza dentro di se per andare avanti.

La malattia ha colpito Selma giovanissima e non è stato facile accettarla. A distanza di qualche anno però le cose vanno meglio e adesso riesce anche a scherzare sull’argomento e a prenderlo alla leggera. Per cambiare le cose non può fare nulla, ma può migliorare il suo stato d’animo e questo la aiuta a reagire positivamente. Selma Blair ad oggi ha davvero imparato a convivere con il suo male, e anche con il dolore che spesso le impedisce persino di mettersi in piedi.

La Blair ha ringraziato i fan per il loro affetto

Per migliorare le sue condizioni il medico di Selma Blair le ha consigliato di sottoporsi ad un trapianto di cellule staminali. Dopo il trapianto dovrebbe sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia più forte. La Blair ha fatto l’intervento e adesso è in totale isolamento a Los Angeles.

Per lei questa è una quarantena simile a quella affrontata da noi tutti per l’emergenza sanitaria. L’attrice ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno riempita di affetto in questo periodo. E lo ha fatto con un bel messaggio e una bella foto in bianco e nero che ha postato su Instagram.