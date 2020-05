Armando Incarnato lite furiosa a Uomini e donne, arriva lo sfogo “Guai a te”

Armando Incarnato, le polemiche proprio alla fine di Uomini e Donne

Armando Incarnato nel programma di canale 5 che va in onda tutti i giorni alle 14:45, Uomini e Donne, sembra non riuscire a trovare pace. Il cavaliere partecipa alla trasmissione ormai da tantissimi anni, ma non è riuscito a trovare l’amore della sua vita nonostante tanto impegno da parte sua. Le frequentazioni sono state tantissime, tra tutte ricordiamo in particolar modo quella con Ida Platano che però gli ha regalato una bellissima amicizia.

Durante la puntata di ieri, è stato chiamato in causa rubando la scena a tutti per chiarire un aspetto che incuriosisce chiunque. La domanda che molti si sono fatti, a causa dell’uscita di articoli che hanno messo la pulce nell’orecchio al pubblico di Uomini e Donne, è la seguente. Armando Incarnato ha trascorso la quarantena in compagnia della sua ex? Secondo quanto lui dice non è così. Secondo quanto pensano in tanti invece la realtà è proprio questa.

Armando Incarnato e la lite con l’ex compagna in diretta

Armando Incarnato è subito stato messo in collegamento con l’ex compagna che ha pubblicato delle foto in giardino a casa del parrucchiere. Queste foto hanno fatto il giro del web, quindi chiunque ha pensato che i due avessero trascorso insieme il periodo dello lockdown. Lui ha dato le spiegazioni dovute secondo le quali lui e lei hanno insieme un negozio di estetica e parrucchieri.

Lei se ne occupa avendone la gestione, mentre lui è il reale proprietario. La responsabilità di ciò che avveniva in quel periodo era soltanto sua, per questo motivo si erano dovuti incontrare per stabilire alcune regole.

Lui poi è uscito, lei è rimasta da sola in casa dell’ex, con la concessione di poter fare ciò che voleva. Così la donna ha fatto delle foto e le ha pubblicate su Instagram senza dirglielo è bloccando il contenuto. Dopo la sfuriata Armando ha lasciato lo studio, la donna ha spiegato quanto era già stato detto da Armando, dando conferma che l’uomo non mente. In studio molti affermano di non credere alle loro spiegazioni, perché Armando è sempre stato protagonista di circostanze sospette come questa, non può essere fatalità del caso. È molto probabile invece che l’uomo abbia qualcosa da nascondere.

La decisione di lasciare il negozio per non avere più niente a che fare con lei

Alla fine Incarnato ha deciso di lasciare il negozio perché secondo quanto da lui affermato l’obiettivo della donna è rovinargli la vita, come sta facendo ormai da sette lunghi anni. L’ha quindi informata che a breve la totale gestione del negozio sarà sua in modo tale da non avere più niente a che fare con lei né direttamente né indirettamente.