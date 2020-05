Uomini e Donne: Sammy Hassan svela cosa prova davvero per Giovanna Abate a pochi giorni dalla scelta

In una nuova intervista, Sammy ha parlato a cuore aperto dei suoi sentimenti e dei suoi dubbi nei confronti della tronista

Uomini e Donne: Sammy Hassan a pochi giorni dalla scelta

Giovanna Abate è vicina alla scelta. In queste settimane a Uomini e Donne abbiamo visto la tronista confrontarsi con i corteggiatori che l’avevano colpita di più, ovvero Sammy Hassan e Alessandro Graziani. A loro, poi, si è aggiunto l’Alchimista, che Giovanna ha conosciuto tramite chat nel nuovo format del programma a causa della pandemia.

Nelle ultime puntate Giovanna ha ristretto il campo a Sammy e Davide ed è palesemente coinvolta da entrambi. Ma se con Davide sembra tutto una favola, con Sammy non fa altro che litigare. Quest’ultimo, a pochi giorni dalla scelta, ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine e ha parlato a cuore aperto della situazione nel programma e della sua vita.

Alla rivista Sammy ha confessato di essere diviso a metà. Da una parte Giovanna gli piace davvero tanto, dall’altra è frenato da tutti i litigi che ci sono stati nelle ultime settimane. Lui è convinto che all’inizio tra loro andava tutto bene, c’era una grande attrazione fisica ma anche complicità. Poi il Coronavirus ha rovinato tutto.

Sammy si svela: le emozioni a ridosso della scelta

Al Magazine Sammy ha ammesso di pensare spesso alla prima volta che l’ha vista, un’emozione speciale per lui. Gli piace l’aspetto fisico di Giovanna, pensa spesso al loro primo incontro, lo speed date, ma anche al ballo in esterna e al giorno del suo compleanno. I litigi, però, non gli hanno permesso di continuare la conoscenza con lei e lei è diventata molto puntigliosa, al punto di non sapere se possano stare bene insieme perché lui nella vita è molto giocherellone e spensierato.

Lui è consapevole di piacere tanto a lei e di poter essere la sua scelta. A questo proposito ha detto di sentire tanta emozione ed è sicuro che sarà un momento, nel bene e nel male, che non dimenticherà mai. Certo, continuano a litigare ma secondo lui anche nello scontro il livello della loro conoscenza è salito.

Nel frattempo ha anche detto che vorrebbe accanto una persona che possa amare il suo bambino prima di lui. Col tempo farà entrare la donna che ama nella vita del piccolo e spera di poter stabilizzarsi anche a livello lavorativo dal momento che è stato licenziato e deve reinventarsi da questo punto di vista. Sarà lui la scelta di Giovanna, che cosa ne dite?