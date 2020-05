Barbara D’Urso stravolge il suo look e torna mora? La foto del cambiamento e i commenti el web (FOTO)

Poco fa, Barbara D’Urso ha pubblicato una foto inedita in cui ha parlato della voglia di tornare mora. Allo scopo di abituare i suoi fan a questo stravolgimento, però, la donna ha mostrato una foto di quando portava i capelli in questo modo.

Si tratta di uno scatto risalente a un po’ di tempo che, in men che non si dica, ha fatto scalpore. Al di sotto del post in questione, però, non sono mancati alcuni commenti pungenti finalizzati a fare dell’ironica contro la conduttrice Mediaset.

Il post in cui Barbara D’Urso è mora

I post di Lady Cologno si sa, creano sempre molto sgomento. Anche il post in cui Barbara D’Urso ha mostrato quando era mora ha creato lo stesso stupore tra gli utenti del web. La conduttrice, però, prima di compiere questo gesto estremo ha chiesto un consiglio ai suoi sostenitori più accaniti. Nel caso specifico, ha chiesto agli utenti di Instagram cosa pensassero del suo ipotetico cambio look. Il web la preferisce mora oppure bionda?

Al di sotto del post in questione, però, è scoppiata una grossa polemica. Tra i commenti, infatti, ce ne sono stati alcuni finalizzati ad esprimere un sincero parere verso la presentatrice. Altri, però, hanno colto la palla al balzo per sferrare l’ennesimo attacco contro la donna. Molti, infatti, l’hanno esortata a non ritornare mai più in modo da fare un piacere a tutte le persone che non la sopportano. I pareri negativi, però, non sono affatto finiti qui. (Continua dopo il post)

Lo scoop su Brad Pitt

Altre persone, infatti, hanno chiesto a Barbara D’Urso di tornare ad avere un cervello piuttosto che mora. Qualcuno, però, ha deciso di affondare un colpo brutale nei confronti della presentatrice. Nel caso specifico, tale utente ha detto di non vedere l’ora che Pier Silvio Berlusconi decida di allontanare completamente Lady Cologno dalla televisione. Sarà allora che vorrà vedere la reazione della D’Urso.

Questo accadrà mai? Per il momento l’ipotesi è alquanto remota, in quanto la stakanovista continua a tenere le redini di molti programmi su Canale 5. Pertanto, chi non la sopporta farebbe bene a mettersi l’anima in pace. Inoltre, tra le Instagram Stories della donna sono apparsi anche degli articoli inerenti un possibile flirt tra lei e Brad Pitt. Sul web, infatti, sono spuntate delle strane foto. Quanto ci sarà di vero in quest’ennesimo scoop.