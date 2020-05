Al Bano svela l’accordo segreto con gli autori di Domenica In: “Mi scaglierò violentemente contro…”

Al Bano Carrisi torna a parlare della gaffe sui dinosauri

Esattamente una settimana fa Al Bano in collegamento dalla sua Tenuta di Cellino San Marco era ospite a Domenica In. Oltre ad aver rifiutato la lettura della paesia che le ha dedicato Romina Power, il Maestro ha fatto una gaffe clamorosa sui dinosauri.

Non contento, dopo qualche giorno il cantautore salentino è tornato sull’argomento, facendo la seguente dichiarazione ad un noto portale web: “Sono l’uomo che ha resuscitato i dinosauri”. Ma non è finita qui, andiamo a vedere nello specifico cosa ha affermato.

Nasce il videogioco in cui il Maestro Carrisi uccide i dinosauri

Ebbene sì, Al Bano Carrisi non si è per niente scomposto davanti al polverone provocato dalle sue affermazioni fatte la settimana scorsa quando era ospite a Domenica In di Mara Venier. Accettata l’intervista a Adnkronos, il Maestro di Cellino San Marco ha ironizzato su quanto accaduto qualche giorno prima.

La gaffe del cantautore pugliese addirittura ispirato dei tecnici a creare un videogioco in cui l’ex marito di Romina Power e attuale compagno di Loredana Lecciso sfida i dinosauri. Intervenuto sul sito citato prima, il 77enne ha asserito: “L’ho provato anche io, è bellissimo. Una bella botta di ironia in un periodo come questo ci vuole”. Ma le dichiarazioni dell’artista pugliese non sono finite qui anche se poi ha cambiato atteggiamento.

L’accordo di Al Bano con gli autori di Domenica In

Dopo il momento scherzoso sui dinosauri, Al Bano si è fatto più serio parlando di gossip. Il Maestro Carrisi lo vorrebbe tenere il più lontano possibile dalla sua persona, soprattutto in questa fase della sua vita. Rispondendo alle domande del giornalista, il cantautore pugliese ha affermato: “Mi scaglierò violentemente contro chi osa introdursi nella mia vita privata“. Poi riferendosi allospitara a Domenica In, l’uomo ha rivelato che con gli autori del format di Rai Uno era rimasto d’accordo che non avrebbero parlato di gossip.

Lui ha fatto il suo dovere e l’intervista fatta da Mara Venier gli è piaciuta moltissimo. Nelle prossime ore arriverà la replica della conduttrice veneziana? “Abbiamo anche resuscitato i dinosauri, che vogliono di più!”, ha concluso l’ex della Power accennando un sorriso. Di sicuro di questa vicenda se ne continuerà a parlare anche nei prossimi giorni.