Uomini e Donne, Sammy Hassan ricorre alle vie legali. Ecco i dettagli

Sammy ricorre alle vie legali

A breve Uomini e Donne sarà sostituito da Daydramer – Le ali del sogno con l’attore Can Yaman. Per il momento i telespettatori di Maria De Filippi non vedono l’ora di assistere alla scelta di Giovanna Abate. Quest’ultima ha dovuto dire addio ad Alessandro Graziani, il quale è andato via di sua spontanea volontà.

Sammy Hassan e Davide Basolo faranno di tutto per conquistare la ragazza dagli occhi di ghiaccio. Se il secondo è molto amato dal pubblico di Maria De Filippi per il modo di corteggiare, il primo non è visto di buon occhio. Non solo si mostra scontroso e polemico, ma è anche al centro del gossip per alcune affermazioni di Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello. Ha detto di aver avuto una relazione con lui, senza tralasciare nulla.

‘Ciò che leggo compromette la serenità di mio figlio’

Sammy ricorre alla vie legali per difendersi dalle insinuazioni fatte da Lidia. I due sono stati insieme, però si sono persi di vista senza alcun rancore. Nonostante tutto la giovane ha raccontato dei particolari che hanno compromesso l’immagine di Sammy. Giovanna potrebbe esserne influenzata, in quanto il momento della scelta è imminente.

Non fanno altro che discutere nello studio e le rivelazioni di Lidia rischierebbero di aggravare ulteriormente le cose. Il ragazzo ha confessato che a lui non interessa rispondere alle accuse per non darle ulteriore visibilità. Fatto sta che non può tacere perché le cattiverie hanno ripercussioni sia su lui che sul figlio. Nonostante sia ancora piccolo, sicuramente avverte la tensione nell’aria.

Ragion per cui il corteggiatore non esiterà a contattare i suoi avvocati se i pettegolezzi non si placheranno. Crede che sia inopportuno tirare fuori fatti che riguardano una parte della sua vita ormai archiviata. Purtroppo la gente, pur di non finire nel dimenticatoio, è capace di screditare chiunque.

Davide o Sammy?

Gli utenti social stanno esprimendo un loro parere sulla scelta di Giovanna. Alcuni sperano che vada via dal programma con Davide perché è genuino e galante. E’ entrato in punta di piedi nella vita della tronista fino a destabilizzarla. Anche se ha tutte le carte in regola, molti credono che il fortunato sarà Sammy. Del resto Giovanna è sempre stata attratta da chi le tiene testa e la tratta male. Non a caso ha etichettato negativamente Alessandro un bravo ragazzo.