Il Paradiso delle signore replica 2 giugno: Cesare distrugge i piani di Nicoletta e Riccardo

Il Paradiso delle signore non si ferma neppure nella giornata di martedì 2 giugno. Come di consueto, a partire dalle ore 15.40 circa, su RAI 1, andrà in onda l’appuntamento con la soap. In tale episodio vedremo che Riccardo e Nicoletta saranno in procinto di mettere a segno il loro piano.

Rocco, invece, si mostrerà sempre più interessato a Marina Fiore. Nonostante le attenzioni ricevute da parte di Maria, il giovane Amato non potrà fare a meno di pensare alla bella attrice.

Spoiler 2 giugno: Rocco invaghito di Marina

Nel corso della puntata del 2 giugno del Paradiso delle signore assisteremo ad un brutto colpo di scena per Riccardo e Nicoletta. I due amanti continueranno a fingere che tutto stia andando per il verso giusto e che si siano dimenticati del reciproco amore. La Cattaneo, ad esempio, andrà a fare una passeggiata al parco con Margherita, Luciano e Silvia. La giovane riuscirà ad interpretare in modo esemplare il ruolo di figlia, madre e moglie perfetta. Tuttavia, suo marito ha intuito che ci sia qualcosa di strano nel suo atteggiamento e deciderà di agire.

Intanto, allo shopping center continueranno le registrazioni del Carosello e sarà il turno di Marina Fiore. Quest’ultima sarà molto a suo agio in quanto desiderosa di diventare famosa in questo ambito. Ad ogni modo, la sua performance lascerà stupiti molti dei presenti, tra cui soprattutto Rocco Amato. Il ragazzo pare essersi parecchio invaghito della protagonista e comincerà a non riuscire più a mascherare il suo interesse.

Fallisce un piano al Paradiso delle signore

Durante le registrazioni al Paradiso delle signore, Rocco riceverà le attenzioni da parte di Maria. Quest’ultima si presenterà al grande magazzino per fare un saluto al giovane, ma lui non sarà molto entusiasta di vederla. In cuor suo, infatti, si renderà conto di provare un forte interesse per la Fiore. La fanciulla, sembrerà più interessata alla sua carriera piuttosto che alle avances del baldo giovane.

Nella parte conclusiva dell’episodio, poi, vedremo che il piano di Nicoletta e il suo amante starà per realizzarsi. Cesare Diamante, però, avrà una brillante intuizione che gli sarà utile per impedire ai due protagonisti di dare luogo alla loro fuga d’amore. Ciò che avevano in mente Riccardo e la sua dama, quindi, pare sia compromesso per sempre. Cosa accadrà alla loro storia? Lo scopriremo nei prossimi episodi.