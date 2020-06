Sylvie Lubamba, la showgirl multata durante il lockdown

Sylvie Lubamba, invia una lettera a Dagospia per la multa ricevuta durante il lockdown

Sylvie Lubamba torna al centro del gossip, le luci adesso sono puntate su di lei dopo una lettera molto particolare che ha scritto a Dagospia. Durante il periodo del lockdown, in occasione dell’emergenza sanitaria coronavirus, ha raccontato che il 25 marzo, si trovava in un’attività commerciale di prima necessità, stava facendo acquisti importanti.

Una pattuglia della Guardia di Finanza che si trovava in quelle zone l’ha fermata e dopo un lungo controllo ed una serie di domande, l’hanno multata nonostante si potesse uscire per acquisti di beni di prima necessità.

La motivazione? La donna si trovava lontano da quella che è la sua abitazione. In realtà era lì, come ha spiegato anche a loro, soltanto perché aveva bisogno di qualcosa che nel suo quartiere non vendono. Nonostante questo la Guardia di Finanza non le ha fatto sconti di pena e le ha staccato una multa da €206. Ha sempre avuto grande rispetto nei confronti delle forze dell’ordine, ma quando sbagliano, lo dice proprio come farebbe in qualunque altra situazione con qualsiasi altro protagonista.

Sylvie Lubamba, dopo il carcere a ferma: la sua vita è cambiata

Sylvie Lubamba, come molti ricorderanno ha dovuto affrontare il carcere, nella lettera a Dagospia parla anche di questo particolare legato alla sua vita privata. È sempre stata una cittadina attenta alle norme, soprattutto dopo questa triste esperienza della sua vita. Quindi sapere di essere stata multata senza un reale motivo, con una vera e propria ingiustizia le dà tanto fastidio. Non può essere diversamente.

Durante il lockdown la donna ha festeggiato in casa il suo compleanno. Dice che questo è stato un compleanno particolare, non solo perchè lo ha festeggiato in quarantena, indimenticabile. Ma anche perchè si tratta di un anno bisestile che ovviamente cade ogni 4 anni permettendole di festeggiare ogni 4 anni il suo compleanno ufficialmente, il giorno corretto.

Le aspirazioni per il futuro, ecco cosa vorrebbe fare

La donna racconta che per il suo futuro avrebbe voluto il meglio, adesso però è bloccata, non soltanto per la situazione, ma proprio perché lei a livello psicologico sente di dover affrontare un blocco. Per quanto riguarda le trasmissioni, non le mancano le ospitate per esempio quelle nei salotti di Barbara D’Urso e programmi simili. Non vuole però questo.

Dopo gli errori del passato ammette di desiderare qualcosa di più pulito, importante ed impegnativo. Al momento non è possibile per tanti motivi, tra cui la situazione attuale. Vedremo quando questa situazione ritornerà alla normalità cosa cambierà in lei e per lei.