La vita in diretta, Alberto Matano si rivolge a Lorella Cuccarini: “Lo faremo tra un paio di giorni…”

L’annuncio di Alberto Matano

Nella seconda puntata settimanale de La vita in diretta, come sempre Lorella Cuccarini e Alberto Matano prima dell’appuntamento vero e proprio sono apparsi nell’anteprima. I due professionisti che si prolungheranno per tutto il mese di giugno hanno annunciato al pubblico di Rai Uno quali fossero le argomentazioni che avrebbero affrontato in trasmissione.

Essendo il 1 giugno, per l’ex mezzo busto del Tg1 e la collega romano non è solo l’inizio della settimana ma anche del mese. Augurandosi a vicenda che queste settimane siano migliori rispetto a quello che abbiamo vissuto ultimamente, il giornalista calabrese ha ricordato che manca poco alla riapertura delle regioni. E a tal proposito l’opinionista di Ballando con le Stelle rivolgendosi ai telespettatori da casa ma anche a Lorella, ha detto: “Mese decisivo poiché tra un paio di giorni potremo muoverci liberamente“.

A La vita in diretta si parla di vacanze

Nell’anteprima de La vita in diretta di martedì 1 giugno 2020, Alberto Matano ha detto anche che qualcuno ancora resiste ma secondo lui la forza delle vacanze sarà più forte. Una puntata nella quale i due conduttori hanno parlato a lungo delle località balneari in vista della stagione estiva e delle varie precauzioni che devono essere prese per evitare di rialzare la curva di contagi da Covid-19.

Il nostro Paese ha bisogno di ripartire non solo per distarsi dal brutto periodo che abbiamo passato in questi ultimi tre mesi, ma soprattutto per far girare l’economia visto che la pandemia ci ha messo praticamente in ginocchio. Parlando di località marittime, i due professionisti Rai si sono collegati con la Sardegna dove ad aspettarli c’era la loro inviata pronta a spiegare al pubblico come si stanno organizzando gli albergatori e i proprietari dei lidi in vista delle vacanze.

La vita in diretta in Sardegna per parlare di vacanze

L’inviata de La vita in diretta si trovava in Sardegna e alle sue spalle si vedeva una piscina che, stando alle parole del conduttore, non era il massimo. A quel punto Alberto Matano si è lasciato sfuggire questa frase: “Non è un granché. Non caderci dentro quell’acqua”.

Dopo che il giornalista calabrese ha ironizzato con la collega Lorella Cuccarini, dalla terra sarda Lucilla Masucci è a Villa Simius ha esclamato: “Insomma questi nostri amici sardi ci voglio o no?“.