Serena Enardu si sfoga sui social “Mi fanno schifo e sono imbarazzata..”

Dopo la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello VIP in cui, tra l’altro, si era riappacificata con Pago, Serena Enardu sta attraversando un momento abbastanza particolare. La sua relazione, infatti, si è bruscamente interrotta e i social si sono letteralmente scatenati nel giudicare sia lei che il suo ex compagno.

Nessuno dei due, tra l’altro, ha specificato per bene le cause della rottura. Solo Pago ha ammesso di aver scoperto cose molto gravi su Serena Enardu e di non fidarsi più di lei. Nel frattempo, la ragazza sta cercando di rifarsi una vita e, tra una cena con un amico speciale e altro, va avanti. Nelle ultime ore, però, si è sfogata su Instagram. Un nuovo sfogo con parole durissime. Per quale motivo? Vediamolo.

Serena Enardu, stanca dei giudizi

Quando una coppia scoppia è normale che i diretti interessati non stiano proprio bene. Anche se c’è sempre uno dei due che prende la decisione, non significa che si sia immuni dal dolore. È sempre necessario un po’ di tempo per abituarsi all’assenza della persona che si amava. Questo periodo di “assestamento”, però, per Serena Enardu si sta trasformando in un vero e proprio incubo. Qual è il motivo principale di tutto questo?

Semplice! Una volta chiuso il rapporto con Pago, a prescindere da chi abbia preso questa decisione, Serena Enardu ha dovuto convivere con continue frecciatine sia sui social che non. Si è così imbattuta in diversi giudizi, spesso tutt’altro che belli, nei suoi confronti. Cosa, questa, che ha fatto nascere l’ennesimo sfogo social. “Uno decide nella vita come vuole essere” ha scritto Serena, per poi concludere “Siccome io voglio essere in un modo, ho deciso che qualunque dettaglio deve essere affine a me”.

Parole durissime

Prendendo spunto da quanto sta accadendo in America dopo l’omidicio dell’afroamericano George Floyd, Serena Enardu ha parlato delle rivolte che stanno infiammando il Paese. Rivolte che, tra l’altro, hanno colpito anche Joe Bastianich il cui ristorante è stato distrutto. Comunque, Serena ha ribadito di odiare la stupidità di certa gente. “Mi fanno schifo le persone che pensano di essere meglio di altre” ha scritto.

“Sono imbarazzata”, prosegue Serena Enardu, “odio la maggior parte degli esseri umani che fanno così schifo: lasciamo vivere tutti”. Parole durissime che fanno intravedere un profondo turbamento interiore. Che il famigerato “lasciamo vivere tutti” si riferisca anche a tutte le intromissioni e ai giudizi nel suo rapporto finito con Pago?