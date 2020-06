Cristel Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power in crisi col marito Davor? Arriva la verità

Cristel Carrisi e Davor Luksic in crisi?

In queste ultime settimane sul web si è diffusa una notizia che ha dell’incredibile su Cristel Carrisi. In pratica si parla di una presunta crisi tra la terzogenita di Al Bano e Romina Power e il marito Davor Luksic. Ricordiamo che i due sono convolati a nozze nel 2016 in Puglia e due anni dopo è nato il loro primo figlio Kai mentre nel 2019 Cassia Ylenia. La ragazza ha sempre mantenuto la sua privacy vivendo la sua vita lontana dai riflettori. Ma di recente, alcuni suoi movimenti social hanno fatto sospettare qualcosa di assurdo.

Qualche settimana fa la Carrisi ha partecipato, in collegamento da Zagabria, a Domenica In di Mara Venier per fare una sorpresa alla madre. In quell’occasione disse che le mancavano molto i genitori e i fratelli. A distanza di tempo il magazine DiPiù Tv ha affrontato l’argomento dicendo che non c’è nessuna crisi in atto.

Il magazine DiPiù Tv rompe il silenzio: nessuna crisi

Persone vicine a Cristel Carrisi e Davor Luksic avrebbero confermato che tra i due non c’è nessuna crisi, anzi il loro amore va a gonfie vele. Sul periodico DiPiù Tv si legge: “Niente e nessuno può fare traballare l’equilibrio sentimentale di Cristel che non ha nemmeno intenzione di smentire personalmente le voci perché le considera assurde”.

Quindi la figlia di Al Bano e Romina Power è innamorata come il primo giorno dell’uomo che le ha conquistato il cuore e con cui ha messo al mondo due splendidi bambini. Inoltre alcuni amici della coppia avrebbero rivelato che la loro è proprio una favola d’amore.

Cristel Carrisi sparita da Instagram perché si sta laureando

Quindi è ufficiale: nessuna crisi in atto tra Cristel Carrisi e Davor Luksic. Resta il fatto che la ragazza da qualche settimana è sparita dai social network. Il suo profilo Instagram è stato disattivato, per quale ragione? A quanto pare non vuole avere distrazioni perché si sta apprestando a raggiungere un traguardo molto importante: la laurea.

Qualche settimana fa, quando è intervenuta a Domenica In, Romina ha dichiarato che si sta laureando ad Harvard ed è molto fiera della terzogenita anche perché sarà la prima laureata della famiglia Carrisi/Power. A questo punto non rimane che farle le nostre congratulazioni.