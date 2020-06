Kate Middleton, la coltellata di Meghan “Arricchita e pericolosamente magra”

Arricchita e spaventosamente magra, arriva la soffiata su Kate Middleton e spunta anche Meghan

Spunta una soffiata Su Kate Middlleton, definita arricchita e spaventosamente magra. Pare che la moglie di William sia infuriata perché a giugno il giornale Tatler l’ha messa in copertina definendola “Caterina la grande”. L’articolo parlava della duchessa non certo in maniera positiva e ha rivelato dei retroscena poco simpatici.

Il giornale Tatler ha infatti rivelato alcune cose inedite sulla sua famiglia, e questo non è piaciuto affatto a Kate. In seguito all’articolo c’è stata una mossa da parte dei Cambridge insolita. E’ giunto un comunicato ufficiale di Kensington Palace che definiva quanto raccontato dal magazine contiene falso e inesatto. A peggiorare le cose arriva anche una coltellata da parte di Meghan, la moglie di Harry, fratello di William.

Kate Middleton e la coltellata di Meghan

Su quanto detto dal magazine pare che Kate e William abbiano deciso di querelare il giornale. Anzi, hanno anche detto alla rivista di togliere dal sito web l’articolo che parla di loro. Se non lo faranno verranno trascinati davanti ad un tribunale. Kate e William mai si erano comportati così prima d’ora. L’articolo è stato firmato da Anna Pasternak, scrittrice appartenente ad una delle famiglie più importanti di Inghilterra.

Il padre della scrittrice è uno scienziato di Oxford, il bisnonno era un pittore impressionista, la nonna era una filosofa e lo zio uno scrittore premio Nobel. Inoltre, nell’articolo sono riportate delle fonti riservate appartenenti alla famiglia reale e narrano del rapporto che c’è tra Kate e Meghan. Le fonti parlano di come le due cognate abbiano avuto delle controversie durante il royal wedding. Pare che avessero litigato sui collant che le damigelle avrebbero dovuto indossare.

Meghan contro Kate

Pare che Kate avesse preferito che le bambine indossassero le calze, mentre Meghan non voleva. Inoltre, Kate viene definita affranta e stanza di tutto il lavoro che lei e William devono affrontare in seguito alle dimissioni dei Sussex.

Ma la rivista Tatler punta i riflettori anche sui genitori di Kate, parlando con ironia di come si comportano. I genitori della Middleton sono degli “arricchiti” e il giornale critica con divertimento la loro casa di Ammer Hall, nel Norflok, definendola “molto Buckinghamshire”. Insomma, è un continuo sparlare fra coloro che sono nati ricchi e coloro che lo diventano lavorando onestamente.