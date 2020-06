Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa, lite a Italia Sì per le mascherine: “Non sono d’accordo…”

Elena Santarelli e la discussione con Rita Dalla Chiesa

Continua la programmazione giornaliera di Italia Sì che ha preso il posto di Storie Italiane di Eleonora Daniele. Oltre a Marco Liorni che è alla guida del format, ci sono anche i quattro saggi: Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi. Come prevede il programma, quotidianamente quest’ultimi devono mettere delle persone sul podio che per loro hanno un grande valore.

Nel nuovo appuntamento la moglie di Bernardo Corradi ha mostrato uno scatto che ritrae la grande Laura Pausini che era intenta a fare un sorriso nascosto dalla mascherino protettiva. E a proposito di questo in trasmissione si è parlato dell’eccentrico dispositivo indossato dall’artista bolognese. La madre del piccolo Giacomo ha ammesso di aver avuto una discussione con Rita Dalla Chiesa perché hanno due pareri differenti su tale argomentazione.

Le due sagge di Italia Sì in disaccordo per le mascherine

Intervenuta a Italia Sì Giorno per Giorno, la saggia Elena Santarelli ha detto: “Ho scelto un personaggio molto famoso, molto amato da tutti quanti per l’uso delle mascherine fashion”. Quindi sul podio del programma mattutini di Rai Uno ci ha messo Laura Pausini per una ragione ben precisa. Da qualche settimana si è sollevata una polemica sulle cosiddette mascherine fashion.

Prendendo la parola, la soubrette laziale ha detto che Rita Dalla Chiesa non è d’accordo, lei invece crede che non ci sia niente di male nell’uso delle mascherine un po’ più colorate, particolari. Poi la ragazza ha specificato che le mascherine protettive non sono una cosa nuova nata con la pandemia da Covid-19, ma qualcosa che esistono da tempo. Lei ad esempio, le ha indossate quando il figlio Giacomo era ricoverato in ospedale perché affetto da un tumore cerebrale.

La replica di Rita Dalla Chiesa e il pensiero di Manuel Bortuzzo

Ovviamente Rita Dalla Chiesa non è rimasta a guardare replicando così alla collega: “Non sono d’accordo sulla passerella di queste mascherine che viene fatta moltissimo”. Nella diatriba tra le due sagge di Italia Sì Giorno per Giorno è intervenuto anche la new entry Manuel Bortuzzo.

Quest’ultimo che è rimasto paralizzato dopo che due malviventi gli hanno sparato, ha espresso il pensiero in questo modo: “La mascherina è nata come un simbolo non di una cosa bella, non come un vanto e quindi sfoggiarlo così griffata sembrava brutto“.