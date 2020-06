Il Segreto, trame 8-12 giugno 2020: Isabel droga Francisca

Interessanti e ricche di colpi di scena le puntate della soap opera Il Segreto in onda su Canale 5 dall’8 al 12 giugno 2020. Le anticipazioni raccontano che Ignacio e Rosa faranno pace. L’uomo capirà che non serve a nulla impedire alla figlia di vedere Adolfo e così concederà al giovane l’opportunità di corteggiare Rosa.

Stando agli spoiler settimanali de Il Segreto, vedremo il ritorno di Hipolito al paesino, mentre Dolores sarà ancora alle prese con il pagamento della multa. Inoltre, Antonita scoprirà che una missiva nascosta dalla sua padrona è misteriosamente scomparsa.

Il Segreto, spoiler settimanali

Nelle puntate della soap opera in onda la prossima settimana, Adolfo sarà molto felice quando verrà a sapere che Ignacio gli ha concesso di corteggiare Rosa. Ciò non farà però piacere a Marta, che brucerà di Gelosia. A cercare di far riappacificare le due sorelle sarà Manuela, ma senza successo. Stando alle anticipazioni de Il Segreto, ci saranno ancora dei problemi alla miniera, visto che Isabel non vorrà investire soldi per renderla più sicura.

Continuando con le anticipazioni della soap opera Il Segreto, Adolfo e Tomas dovranno arrendersi all’idea che la Dos Visos non scenderà mai a patti con gli operai. Ciò causerà non pochi problemi alla marchesa nel corso dei prossimi episodi della telenovela.

Isabel droga Francisca

Come svelano le anticipazioni, Isabel inizierà ad aggiungere delle erbe alle tisane di Francisca che le faranno perdere la cognizione del tempo. In questo modo, spera di tenere a bada la Montenegro, che vorrebbe allontanarsi dal padiglione. Stando agli spoiler de Il Segreto, Alicia non vorrà mettersi da parte nonostante Matias le dica di aver deciso di provare a salvare il suo matrimonio. Lo stesso Castaneda farà fatica a resisterle.

Purtroppo, alle miniere ci sarà un incidente ed alcuni operai rimarranno intrappolati. La situazione si farà davvero preoccupante. Nel mentre, Carolina scomparirà nel nulla. L’incidente alla miniera non sarà privo di conseguenze. Cosme morirà e Damian giurerà di farla pagare cara ad Isabel, responsabile di non aver messo in sicurezza la miniera. Dolores deciderà di aprire l’emporio anche di notte, nella speranza di guadagnare di più e saldare in debito.

Infine, nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dall’8 al 12 giugno 2020, vedremo gli amici di Cosme stringersi nel dolore alla sua veglia funebre. Tra Marta e Rosa la tensione sarà altissima e le due sorelle non saranno disposte a sotterrare l’ascia di guerra, facendo preoccupare Ignacio.