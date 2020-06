Uomini e Donne, il messaggio di Serena Enardu per Alessandro Graziani

Il messaggio di Serena

Nelle ultime ore Pago ha tolto ogni dubbio sulla rottura con Serena Enardu. Ha ammesso che c’è stato un tradimento, avvenuto tempo fa con il corteggiatore Alessandro Graziano. Ha scoperto delle chat sul cellulare, di cui non era a conoscenza. Sapeva che la donna si fosse vista con il ragazzo al termine di Temptation Island Vip, ma solo 2 volte. In realtà ci sono stati altri incontri confermati da messaggi e audio.

Non ha esitato a fare le valige per poi tornare a casa dalla sua famiglia. Nella puntata di oggi, giovedì 4 maggio, di Uomini e Donne Alessandro si è eliminato e ha spiegato che tipo di rapporto c’è stato con Serena. Non è andato nei particolari per timore di infangare la sua immagine agli occhi del figlio. Per questo motivo Serena non ha potuto fare altro che ringraziarlo.

‘Grazie per aver tutelato me e mio figlio’

Il messaggio di Serena per Alessandro non è tardato ad arrivare dopo la messa in onda della puntata. I due si sono conosciuti grazie al reality delle tentazioni. La loro amicizia ha rappresentato una minaccia per la storia d’amore al punto tale da spingere Pago a lasciarla. Lui si è messo alla prova con il Grande Fratello Vip mentre lei ha cercato di recuperare il rapporto.

Alla fine non solo è diventata un concorrente del Gf Vip, ma è riuscita anche a riconquistarlo. Pago ha deciso di perdonarla, così sono usciti più uniti che mai dalla casa. Il 2 maggio è stata la data ufficiale della separazione definitiva. Un giornalista, invitato da Maria De Filippi, ha chiesto dei chiarimenti ad Alessandro nello studio per capire bene la faccenda.

Lui non è andato oltre, confermando così la sua galanteria e maturità. Anche se Serena non lo sente da mesi, ha condiviso un post sui social per ringraziarlo. Del resto non è da tutti comportarsi in questo modo.

Alessandro nuovo tronista?

Alessandro piace molto agli appassionati di UeD. Fin dal principio si è distinto per la classe e il bel carattere. Purtroppo è stato definito un bravo ragazzo con una connotazione negativa da Giovanna. A lei, infatti, piacciono coloro che non la trattano come una principessa. Molti lo vorrebbero rivedere a settembre sul trono. Tale richiesta sarà presa in considerazione?