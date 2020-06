Filippo Nardi, il dramma dopo il Covid-19: “Sono senza lavoro, niente bonus 600 euro…”

Filippo Nardi senza lavoro

Sicuramente non è un periodo florido per Filippo Nardi, ex iena ed ex concorrente del Grande Fratello. Quest’ultimo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 praticamente è rimasto senza un’occupazione. Come tutti ben sanno la categoria dello spettacolo è quella che ne sta risentendo di più visto che tutti gli spettacoli ed eventi sono stati cancellati per evitare assembramenti.

L’ex naufrago, inoltre inizialmente ha dovuto lottare con i sintomi tipici del Coronavirus , anche se non gli hanno mai concesso di fare un tampone. L’opinionista di questo e tanto altro ne ha parlato col giornalista del magazine Nuovo. In quell’occasione ha svelato anche di non aver mai ricevuto il famoso bonus di 600 euro che lo Stato italiano aveva promesso alle persone che posseggono una Partita Iva.

Nessun bonus per l’ex concorrente del Grande Fratello

Intervistato dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, Filippo Nardi si è sfogato dicendo che tutti pensano che i cosiddetti vip navigano nell’oro ma non è così. L’ex gieffino ha fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla. Avrebbe preso volentieri quei soldi perché in questo momento gli sono stati cancellati tutti i lavori e le sue entrate sono pari a zero.

Per i suoi fabbisogni personali, da qualche giorno l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi sta facendo delle mansioni normali, tipo fare il corriere o cose del genere. L’uomo che è padre di un ragazzo di 18 anni ha asserito che a parte la salute, il disastro vero inizia adesso. “Ci sarà chi morirà di fame e non di Coronavirus e purtroppo l’agonia sarà più lenta”, ha ribadito il caro amico di Barbara D’Urso.

Sintomi da Coronavirus, ma niente tampone

Un apio di mesi fa Filippo Nardi ha accusato tutti i sintomi tipici del Covid-19, nonostante questo nessuno gli ha concesso di fare un tampone per avere la conferma del contagio. L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato questa esperienza nel salotto di Barbara D’Urso a Live.

Ma la sua intervista sul piccolo schermo ha avuto un effetto negativo. Infatti, come lui stesso ha raccontato al settimanale Nuovo, dopo quell’intervento nel negozio di sigarette elettroniche sotto casa sua non lo fanno più entrare. “Dicono che non sanno se sono ancora infetto”, ha rivelato l’ex iena, che è riuscito a prendere un po’ di peso dopo averne perso circa sette a causa della forte febbre.