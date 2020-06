Katia Ricciarelli a “Io e te” fa una stranissima confessione

Katia Ricciarelli racconta un aneddoto divertente: un caprone si era innamorato di lei

Katia Ricciarelli ormai ospite fissa del programma Io e te, ha partecipato alla rubrica Gli amici di Ugo in cui si parla degli animali domestici. Lei rientra per diritto perché per tanti anni ha avuto un amico a quattro zampe, un maiale che ha chiamato Dior.

Ieri però ha sorpreso tutti con un aneddoto che nessuno si aspettava e che ha fatto ridere tutti i presenti. La cantante ha Infatti ricordato tra una risata e l’altra che una volta durante una gita in fattoria, un caprone si era innamorato di lei proprio fisicamente. Si è accorta perché la guardava con gli occhioni spalancati, ricorda gli occhi azzurri, bellissimi. Lei lo chiamò Gioacchino.

Diaco felicissimo e tanto divertito ha affermato di essere soddisfatto del fatto che la sua rubrica abbia preso questa piega, sta andando tanto bene, la scelta di inserire Katia Ricciarelli è stata davvero la migliore perché ha dimostrato ancora una volta di essere una donna tanto simpatica. Al momento questa rubrica andrà a sostituire quella sulle coppie over che per adesso è stata sospesa e che ricomincerà quando ci sarà nuovamente la possibilità di abbracciarsi e di avere contatti fisici. Un tentativo era stato fatto, ma il risultato non era lo stesso di quello iniziale. La fisicità in queste cose è importante, con la distanza la rubrica non dava lo stesso risultato, nemmeno a livello emotivo.

Katia Ricciarelli risponde ai dubbi e alle domande del pubblico, la sua rubrica va benissimo

Katia Ricciarelli ha in qualche modo sostituito la rubrica del cuore, rispondendo a chi ha dei dubbi e le chiede consiglio sull’amore. Così qualche telespettatore le ha chiesto cosa fare se si dovesse essere compagni ed anche colleghi di lavoro, qualora uno dei due dovesse essere invidioso dell’altro. A chi chiedere se non a Katia che per anni ha avuto una relazione con un artista completo di grande fama e successo?

Nessuno poteva rispondere meglio di lei. Il tenore ha infatti affermato che nessuno sa meglio di lei cosa voglia dire essendo che ha vissuto questa situazione per tanti anni. Josè Carreras aveva la sua splendida carriera ricca di successi cosi come anche lei, nessuno dei due ha mai sentito la competizione. I due hanno avuto una storia d’amore tormentata ma il lavoro non ha mai creato problemi. Anzi hanno creato loro stessi volontariamente una competizione positiva per impegnarsi di più.

Tradimenti: il racconto personale di Katia

Iin una seconda lettera si parlava di un argomento molto delicato ovvero il tradimento. Così la Ricciarelli ha risposto senza paura e timore. Ha raccontato che quella lettera era tanto simile all’esperienza della sua vita. Si è sempre vociferato di un tradimento di Pippo Baudo nei suoi confronti. Così ha affermato che ha vissuto la stessa situazione trovando un biglietto con scritto ti amo.

Lei ai tempi decise di dirglielo mostrandogli proprio quel biglietto. È questo ciò che consiglia a chi scrive, essere chiari ripaga sempre, è importante anche per capire come comportarsi. Se è successo soltanto una volta si può perdonare, in altri casi assolutamente no.