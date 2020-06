Silvia Toffanin, duro affronto a Pier Silvio: “Non ne sento il bisogno…”

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. Bellissimi ed innamoratissimi stanno insieme ormai da più di 20 anni e il loro amore è sempre stato a prova di gossip. Mai nessuna ombra, infatti, o rumors, ha scalfito, nemmeno lontanamente, un sentimento che ha dato prova di essere più che puro e sempre fedele.

La giornalista di Verissimo e il vice Presidente Mediaset sono affiatati, uniti e complici, ed hanno nel tempo creato anche una splendida famiglia. Sono infatti genitori di due bimbi: Lorenzo Mattia e l’ultima arrivata Sofia Valentina.

Silvia Toffanin, nessun matrimonio con Pier Silvio Berlusconi

Nonostante i tantissimi anni trascorsi insieme, la coppia non ha mai preso la decisione di convolare a nozze. Sono tantissimi i fan che sperano di vedere i loro beniamini all’altare ma, almeno per il momento, non hanno intenzione di giurarsi amore eterno. In molti si sono chiesti quali siano le motivazioni che spingono i compagni a non aprirsi una strada verso il matrimonio.

A fugare ogni dubbio è stata la diretta interessata che in una passata intervista ha cercato di spiegare il perchè di questa decisione: “Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata. Forse il matrimonio mi spaventa perché non vorrei mai che la persona che mi sta al fianco ogni giorno fosse lì solo perché deve, ma non lo vuole. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui”. Quindi, come confessato, non sente la necessità di “contrattualizzare” in qualche modo il suo rapporto, che è solido e resistente al tempo.

Regina indiscussa di Verissimo: Silvia porta a casa il successo

Intanto la Toffanin, professionalmente parlando, ne ha fatta di strada. La giornalista e padrona di casa di Verissimo, ha consacrato il suo successo e il suo programma è stato premiato dai telespettatori con ottimi ascolti.

Silvia piace, e tanto. La sua aria garbata, professionale e dolce, l’hanno portata ad essere, con fatica, uno dei volti di punta di Mediaset: una gavetta sul campo costruita col sudore (ha iniziato come Letterina fino ad arrivare alla conduzione di Non Solo Moda) in barba anche ai pettegolezzi che la volevano, sempre professionalmente parlando, vicina al suo compagno Pier Silvio Berlusconi, vice presidente della azienda.