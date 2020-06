Caterina Balivo incontenibile su Instagram: verità scomode, il nuovo lavoro e la cellulite

L’addio di Caterina Balivo a Vieni da me

La scorsa settimana, in occasione dell’ultima, puntata, Caterina Balivo ha annunciato al pubblico da casa il suo addio a Vieni da me. La professionista napoletana dopo anni di conduzione al pomeridiano ha detto che è arrivato il momento di fare il salto di qualità Quindi per lei potrebbe esserci un nuovo progetto in prima serata oppure nella fascia domenicale.

Al momento, però, non sappiamo se il contenitore di Rai Uno verrà cancellato dal palinsesto della prossima stagione televisiva, oppure verrà affidato ad un collega. Stando ad alcuni rumors, quella fascia oraria potrebbe finire a Marco Liorni con il suo Italia Sì Giorno per Giorno. Nel frattempo la professionista partenopea è un fiume in piena su Instagram, infatti sul noto social network ha parlato di lavoro ma anche di inestetismi estetici.

La condivisione dei suoi pensieri su Instagram

Attraverso delle Stories sul suo seguitissimo account Instagram, Caterina Balivo dopo aver lasciato Vieni da me è davvero incontenibile. Qualche settimana fa la conduttrice napoletana aveva condiviso coi follower la sua visita in ospedale a causa di un nodulo al piede che sicuramente dovrà togliere molto presto attraverso un intervento chirurgico.

Di recente, invece, la moglie di Guido Maria Brera continua a condividere riflessioni, prese di coscienza e soprattutto scomode verità. Sul suo canale ha parlato dei suoi progetti futuri sul piccolo schermo, ma anche della famiglia composta dal consorte e i due figli Guido Alberto e Cora, fino alla cellulite che è comparsa sul suo corpo.

Caterina Balivo: il desiderio di diventare critico d’arte alla cellulite

Ha utilizzato Instagram per sfogare tutto quello che ha dentro. Nelle ultime ore Caterina Balivo sembra un fiume in piena. Attraverso delle Stories la si vede entrare all’interno di un palazzo di Roma e, affascinata da tanta bellezza, la donna ha detto che gli appuntamenti nella Capitale sono sempre i più belli perché si respira la storia.

Poi in modo ironico ha annunciato ai suoi seguaci di voler diventare un critico d’arte come Vittorio Sgarbi. Parlando della sua famiglia, la 40enne ha fatto una rivelazione, ovvero che non sono per niente social. Infine ha menzionato anche la cellulite. In un breve video, infatti, la si vede mentre si sottopone ad un massaggio alle gambe chiedendo all’esperta come vanno i suoi inestetismi.