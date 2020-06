La vita in diretta, Lorella Cuccarini su Alberto Matano: “Quando siamo dietro le quinte ne combina sempre…”

Lorella Cuccarini ironizza con Alberto Matano

Da quando è iniziata la Fase 3, Lorella Cuccarini e Alberto Matano sembrano più rilassati a La vita in diretta. Quest’ultimi, infatti, per oltre due mesi anno vissuto in prima persona l’emergenza sanitaria da Covid-19 commentando quotidianamente le notizie negative dei contagi e dei morti. Nella puntata di giovedì 4 giugno 2020 i due professionisti dopo essere entrati in studio col sottofondo musicale della sigla, la soubrette ha iniziato a ridere. Per quale ragione?

A svelare l’arcano ci ha pensato lei stessa dicendo: “Niente, mi fa sempre un sacco di scherzi. Quando siamo dietro le quinte si nasconde, ne combina sempre una”. Dimostrazione che tra il giornalista calabrese e la collega c’è una forte affinità e non tensione come da settimane scrivono sul web.

Clima disteso tra i due conduttori de La vita in diretta

Una Lorella Cuccarini ed Alberto Matano particolarmente felici e sorridenti hanno dato inizio alla puntata del giovedì de La vita in diretta. I due sono entrati dal led posto all’interno dello studio Rai di via Teulada a Roma scherzando tra loro. In poche parole hanno portato un po’ di buon umore che negli ultimi tempi non guasta mai.

Poi l’ex mezzo busto del Tg1 ha preso la parola per annunciare il primo servizio del pomeriggio, ma prima ha voluto inviare un messaggio al collega Pierluigi Diaco che tutti i giorni lo precede con la seconda edizione di Io e Te. “Anche noi abbiamo la Ricciarelli, caro Diaco”, ha esclamato il calabrese riferendosi ad una collaboratrice del rotocalco pomeridiano della tv di Stato.

Alberto Matano e la voglia di andare al mare

Nell’appuntamento de La vita in diretta in onda mercoledì 3 giugno 2020, i padroni di casa Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno festeggiato dando una notizia bellissima a tutti i telespettatori di Rai Uno, ovvero l’inizio della Fase 3 e l’apertura tra le Regioni. Nella puntata di giovedì, invece, è l’ex mezzo busto del Tg1 a non vedere l’ora di poter festeggiare le vacanze estive.

Infatti lui e la soubrette romano dovranno attendere ancora un paio di settimane per salutare la conduzione del rotocalco Rai. “La voglia nostra è tantissima, mancano sedici puntate, di andare al mare”, ha affermato il professionista calabrese rivolgendosi alla sua compagna d’avventure.