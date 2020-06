Barbara D’Urso, il ricordo con l’amico scomparso: il lutto difficile da metabolizzare [FOTO]

Barbara D’Urso ricorda Massimo Troisi

In attesa di vederla domenica sera con la penultima puntata di Live Non è la D’Urso, nelle ultime ore Barbara D’Urso si è lasciata trasportare dalla malinconia. Il suo sentimento è stato racchiuso in uno scatto amarcord realizzato diversi anni fa al fianco di un suo caro amico. Infatti una Carmelita giovane appare al fianco del compianto Massimo Troisi.

Il 4 giugno è stato l’anniversario della scomparsa dell’artista napoletano, venuto a mancare 26 anni fa. La professionista di casa Mediaset lo ha ricordato sul suo account Instagram, scrivendo questo pensiero: “Caffeuccio con Massimo #caffeuccio #massimotroisi #amiciziavera #partedellamiavita”. (Continua dopo il post)

Il regalo social per il caro amico

Nella foto in questione realizzato tanti anni fa, si vede Barbara D’Urso molto giovane e sorridente che si appresta a sorseggiare un ottimo caffè insieme al suo caro Massimo Troisi. Il compianto attore e regista campano, anch’esso sorridente, l’abbraccia forte dimostrandole il suo affetto. Tutti e due hanno degli abiti rossi e ed evidente che erano spensierati. La star partenopea aveva i capelli lunghi e ricci, mentre Lady Cologno con la chioma scura e lunga fino all’altezza delle spalle.

Entrambi napoletani, i protagonisti del contenuto social erano super amici. Non è la prima volta che Carmelita lo ricorda su IG. L’ultima volta è stato poco meno di un mese fa, in occasione del suo 63esimo. In quell’occasione la donna aveva postato un’immagine che la mostrava in compagnia di Troisi e il suo ex compagno e padre dei suoi due figli, Massimo Berardi.

Critiche e polemiche per la foto con Troisi

Barbara D’Urso, però, come sempre ha dovuto fare i conti con i commenti negativi degli haters. Infatti, non tutti però hanno apprezzato lo scatto condiviso dalla 63enne montando una serie di polemiche e critiche. Oltre ai commenti d’apprezzamento e di ricordo per il compianto Massimo Troisi, sotto il contenuto di Lady Cologno sono apparsi dei commenti al vetriolo. Argomento di discussione l’aspetto fisico della professionista Mediaset.

L’accusa verso la napoletana è quella di essere molto cambiata e di essere ricorsa a dei ritocchini. Tanti hanno fatto delle insinuazioni molto pesanti ma che non hanno trovato nessuna risposta da parte della diretta interessata. Ricordiamo, infatti, che Barbarella non legge mai scrivono sotto i suoi post.