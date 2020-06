Elenoire Casalegno “Ho smesso di sognare” cosa succede alla conduttrice?

Elenoire Casalegno, nonostante le varie relazioni andate male, sogna il matrimonio..ma….

Elenoire Casalegno, una delle donne più belle della TV, rimane bellissima nonostante gli anni passino anche per lei. Vittorio Sgarbi e molti altri uomini hanno perso la testa per lei, dedicandole parole dolci e lusinghe. Adesso la Casalegno ha una relazione con Andrea, si tratta di un broker della finanza, con il quale sta dal 2019.

Sono stati separati a causa del lockdown per diversi mesi, ma la separazione forzata non ha creato problemi. Questo vuol dire che si amano davvero. In realtà sono già abituati alla distanza, dato che sin dall’inizio della loro relazione, a causa del lavoro, sono stati separati per diverso tempo. Lei viveva a Milano, mentre lui a Roma.

Nonostante questo non hanno permesso al tempo e alla distanza di danneggiare il sentimento, mettendosi alla prova e scoprendo di essere realmente legati e complici. Ultimamente Elenoire ha anche parlato di matrimonio, facendo pensare avesse intenzione di sposarsi, nulla però era ufficiale infatti il sogno non corrisponde alla realtà.

Tra le ultime dichiarazioni infatti, dice che ufficialmente risulta ancora essere sposata con il suo ex marito Sebastiano Lombardi. Quindi la prima cosa da fare sarebbe avviare il divorzio. I due si sono lasciati nel 2017, le pratiche sono partite però a causa dell’emergenza coronavirus tutto si è sbloccato.

Elenoire Casalegno, no al matrimonio, si al vivere alla giornata

Elenoire Casalegno ammette quindi di avere smesso di sognare, vuole vivere alla giornata e godersi ciò che è la realtà del momento. Prima uno dei suoi più grandi difetti era sognare e andare troppo oltre, questo le ha regalato troppe delusioni nella vita non soltanto in ambito sentimentale.

Sotto diversi consigli ma soprattutto dopo aver provato tutto sulla sua stessa pelle ha scelto di stare più possibile con i piedi per terra. Adesso non vuole più soffrire. Da quando è arrivato il suo compagno la vita va meglio, quindi perchè rischiare di rovinare tutto?

Mille storie d’amore, ma la Casalegno è sempre stata sfortunata

La donna prima di Andrea è stata legata con Dj Ringo che ha partecipato al Grande Fratello VIP, con lui ha avuto una figlia Swami che ha adesso 21 anni ed è una studentessa di Lettere.

Poi è stata legata al componente dei Timoria Omar Pedrini, successivamente a Vittorio Sgarbi anche se i tempi sembrano essere tanto lontani. Infine dal 2014 al 2017 è stata sposata con il direttore di Rete4 Sebastiano Lombardi.