Sara Shaimi avrebbe fatto la scelta a Uomini e Donne, Sonny lo svela su IG e poi cancella tutto

In queste ore, sul web si vocifera che Sara Shaimi abbia fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Con l’avvento del lockdown non si è mai più parlato del trono della ragazza, così come di tutti gli altri protagonisti, a parte Giovanna.

Nonostante il suo percorso si sia fermato, però, pare che la fanciulla abbia portato a compimento il suo cammino. A svelare tutto è stato Sonny, il quale ha pubblicato una IG Stories rivelatrice, subito cancellata. Vediamo tutti i dettagli.

Sonny svela involontariamente la scelta di Sara Shaimi

Sonny ha pubblicato una IG Stories in cui sembra aver svelato la scelta di Sara Shaimi. I fan più attenti hanno notato che il ragazzo ha pubblicato lo scatto in cui è ripreso l’interno di una casa, che sembra essere proprio quella mostrata da Sara qualche tempo fa. Questo dettaglio ha fatto immediatamente credere che i due siano insieme e che quindi la Shaimi abbia compiuto la sua scelta, seppur in modo decisamente anticonvenzionale. Il ragazzo, resosi conto dell’errore commesso, avrebbe prontamente rimosso tale contenuto.

Andando sul suo profilo Instagram, infatti, adesso non è più possibile prendere visione della Storia in questione. Il profilo della tronista, invece, risulta ancora inattivo. Anche questo dettaglio fa ben sperare che il suo percorso possa giungere a compimento in questa stagione. Sia lei sia Carlo, infatti, continuano a non essere presenti sui social, nel rispetto delle regole imposte dal programma.

Aggiornamento sugli altri tronisti

L’unico che, invece, è ritornato con totale normalità è Daniele Dal Moro. Il fatto che solo lui abbia avuto la possibilità di riattivare il suo account lascia intendere il suo percorso si sia interrotto, o parzialmente o totalmente. In queste ore, però, gira voce che il ragazzo possa tornare di nuovo tronista a settembre, con il ritorno, si spera, normale di Uomini e Donne. Oltre al gossip inerente la scelta di Sara Shaimi, però, ci sono anche tante curiosità su quella di Carlo.

Un po’ di tempo fa, infatti, era girata voce che il ragazzo avrebbe comunque compiuto la sua scelta, che sarebbe stata solo una semplice proposta di conoscenza con una delle due corteggiatrici. Anche sul suo conto, però, non si sono avuto più ulteriori aggiornamenti. Non ci resta che attendere le ultime due puntate del programma per disciogliere tutti i dubbi.