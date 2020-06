Uomini e Donne, l’intervista di Alessandro Graziani spiazza i lettori

L’intervista di Alessandro

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne il pubblico di Maria De Filippi ha assistito a un colpo di scena. In poche parole Alessandro Graziani ha deciso di gettare la spugna, in quanto consapevole di non essere lui la scelta. Giovanna Abate non ha battuto ciglio stavolta, dunque dovrà vivere fino alla fine il suo percorso con Sammy Hassan e Davide Dandolo.

Alessandro è già noto per aver partecipato a Temptation Island Vip. Ha ottenuto visibilità grazie alla sua amicizia con Serena Enardu al punto tale da compromettere la relazione con Pago. Ad oggi la coppia ha raggiunto il capolinea dopo la lettura di alcuni messaggi. Pago ha scoperto che tra loro c’è stata una frequentazione vera e propria mentre Serena gli chiedeva una possibilità. Il corteggiatore ha dato un parere a un settimanale di gossip.

‘Se ha dei ripensamenti, dovrà cercarmi lei’

L’intervista di Alessandro spiazza i lettori per una serie di risposte date. Da quando conosce Serena, è stato tempestato di domande sulla natura del loro rapporto. Si è sempre limitato a raccontare il superfluo, senza andare nei particolari. Adesso è di nuovo chiamato in causa per la rottura definitiva con Pago.

Quest’ultimo ha sbloccato il cellulare di lei e ha scoperto che in realtà non si sono visti solo due volte. Ci sarebbero stati più incontri, di cui lui non era a conoscenza. Stufo delle continue menzogne, ha fatto le valige per tornare dai suoi familiari. Alessandro non ha riferito dei particolari, sostenendo di dover tutelare una madre che ha a casa un figlio. Per quanto riguarda Giovanna, non ha speso belle parole per via dell’atteggiamento assunto nei suoi riguardi.

Crede che Sammy la stia prendendo in giro, però è lei che gli sta dando modo. Ha sempre detto di non voler essere trattata come una principessa perché così scatta in lei l’interesse. Se dovesse capire di aver commesso uno sbaglio lasciandolo andare via, di certo lui non si farà vivo.

‘Si è capaci di tutto per visibilità’

Alessandro ha rincarato la dose dicendo che probabilmente il suo nome è stato utile per non finire nel dimenticatoio. Non a caso Pago dovrebbe pubblicare a breve il libro Vagabondo d’amore e i pettegolezzi possono contribuire all’aumento delle vendite. Il diretto interessato sta optando per il silenzio, però ha promesso che parlerà senza freni.