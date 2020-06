La vita in diretta, il bacio di Alberto Matano, poi l’annuncio: “Alla mia amata Franca…” [FOTO]

Ritorna Storie Maledette: l’annuncio a La vita in diretta

Nell’ultimo appuntamento settimanale de La vita in diretta, il padrone di casa Alberto Matano ha parlato del tanto atteso ritorno sul piccolo schermo di Storie Maledette, il programma capitanato da Franca Leosini. Venerdì 5 giugno 2020, dopo essersi collegato con Giovanna Botteri dalla Cina, la quale potrebbe condurre un suo programma, l’ex mezzo busto del Tg1 ha annunciato la presenza di uno spoiler che la collega Leosini ha mandato appositamente al rotocalco pomeridiano di Rai Uno.

Dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria da Coronavirus, domenica sera riparte il format sulla terza rete. A quel punto la regia ha fatto partire un servizio dedicato a Storie Maledette, prossimo all’avvio. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è successo nello studio 3 di via Teulada a Roma.

Alberto Matano manda un bacio a Franca Leosini

A La vita in diretta, il conduttore Alberto Matano ha annunciato il ritorno previsto per questo fine settimana della nuova edizione di Storie Maledette con Franca Leosini. Subito dopo il collega di Lorella Cuccarini, rivolgendosi a Giovanna Botteri, ancora in collegamento da Pechino, ha detto: “Immagino che anche tu non aspetti altro”.

Quindi ha mandato un grande bacio a Franca. Inoltre il giornalista calabrese ha spiegato al suo pubblico che saranno due i nuovi appuntamenti di Storie Maledette: il primo in onda domenica 7 e il successivo il 14 giugno 2020, sempre in prima serata su Rai Tre. (Continua dopo la foto)

Alberto Matano ospite a Domenica In di Mara Venier

Al termine dell’appuntamento di venerdì 5 giugno 2020 de La vita in diretta, il padrone di casa Alberto Matano, salutando i telespettatori di Rai Uno in compagnia della collega Lorella Cuccarini ha voluto fare una battuta ironica. In poche parole ha detto: “Andate al mare nel fine settimana!”. Mentre al giornalista calabrese toccherà rimanere tra gli studi televisivi anche domenica, infatti sarà traino degli ospiti di Mara Venier a Domenica In.

Quest’ultima nelle ultime ore ha annunciato che sarà presente in studio nonostante il piede fratturato causato per una caduta dalle scale avvenuta la scorsa settimana a poche ore dalla diretta. Di cosa parlerà l’ex mezzo busto del Tg1 nel salotto di zia Mara? Non rimane che aspettare domenica pomeriggio.