Uomini e Donne, Carlo Pietropoli ha fatto la sua scelta: il nome della fortunata e altri spoiler

Grande fermento attorno a queste ultime due puntate di Uomini e Donne, specie per quanto riguarda la scelta dei tronisti, tra cui Carlo Pietropoli. Se quella di Giovanna sembra, ormai, ufficiale, mentre il percorso di Daniele è stato sospeso, su Sara e Carlo ci sono ancora dei dubbi.

Un po’ di ore fa, però, sul web sono trapelati alcuni dettagli in merito questa vicenda. In particolar modo, pare che Pietropoli abbia preso la sua decisione, la quale sarebbe ricaduta su Ginevra.

La scelta di Carlo sarebbe Ginevra

Il trono di Carlo a Uomini e Donne pare sia giunto al momento della scelta. Anche se per tutti questi mesi la redazione non ha dedicato affatto spazio al protagonista, pare che comunque porterà a compimento il suo percorso. Stando alle anticipazioni trapelate sul web in queste ore, pare proprio che anche lui, così come Giovanna e Sara, è arrivato a prendere una decisione. Il giovane era rimasto con due corteggiatrici, Ginevra e Cecilia. Se con la prima le cose sono sempre state alquanto tranquille, con la seconda non sono mancate le liti e le incomprensioni.

Probabilmente a causa di questo fattore, Carlo sembrerebbe aver deciso di proporre a Ginevra una conoscenza al di fuori delle telecamere. Naturalmente, la sua non è una vera e propria scelta come siamo abituati a vedere all’interno del programma. Risulta importante puntualizzare che si tratta di una proposta di conoscenza al di fuori delle telecamere. Considerando che il suo percorso, così come quello di Sara, era già parecchio avviato, i vertici del programma avrebbero deciso di evitare di farlo tornare a settembre.

Altri spoiler su Uomini e Donne

Per adesso, però, non ci sono altre informazioni in merito alla scelta di Carlo a Uomini e Donne, sta di fatto che non è chiara quale sia stata l’ipotetica risposta di Ginevra. Considerando che si tratta di una semplice proposta di approfondire il rapporto, senza alcun impegno formale, è molto probabile che la ragazza abbia risposto in modo affermativo. Cecilia, invece, che è sempre molto attiva sui social, non ha lasciato trapelare assolutamente nulla in merito a questo avvenimento.

La ragazza non ha mai parlato esplicitamente della vicenda, lasciando i fan con molti dubbi. In merito a Sara, invece, la sua ipotetica scelta è stata molto meno discreta, Sonny, infatti, ha pubblicato una IG Stories, immediatamente cancellata, in cui pare abbia svelato la scelta della tronista.