Italia Sì, Rita Dalla Chiesa lascia basito Marco Liorni: “Non lo dovevo fare, gli chiesto scusa…”

Italia Sì Giorno per Giorno al posto di Storie Italiane

Dopo la chiusura anticipata di Storie Italiane di Eleonora Daniele che ha messo al mondo la piccola Carlotta, i vertici di Viale Mazzini l’hanno sostituita con la versione giornaliera di Italia Sì. Marco Liorni, infatti, dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzogiorno dà spazio a coloro che vogliono salire sul podio virtuale del programma per dire qualcosa.

Naturalmente è rimasto invariata la programmazione del sabato pomeriggio. Con il professionista romano sono stati confermati anche i quattro saggi: Mauro Coruzzi (Platinette), Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Rita Dalla Chiesa. E prprio quest’ultima si è resa protagonista dell’appuntamento del 6 giugno 2020. Il motivo?

Rita Dalla Chiesa interrompe Marco Liorni: il motivo

Sabato pomeriggio Rita Dalla Chiesa ha spiazzato tutti i presenti nello studio 3 di via Teulada a Roma facendo una confessione inattesa. L’ex padrona di casa di Forum, che da due anni ricopre il ruolo di saggia a Italia Sì ha interrotto il conduttore Marco Liorni. Per quale ragione? “Devo chiedere scusa a uno di voi…”, sono queste le parole della professionista napoletana rispondendo ad una domanda ben precisa.

Qualche minuto prima l’esperto di analisi emotivo-comportamentale Diego Ingrassia stava facendo dei quesiti ai quattro saggi: Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi e Rita Dalla Chiesa. Una tecnica per analizzare le loro espressioni facciali. Ma quando è giunto il turno dell’ex moglie di Fabrizio Frizzi è successo un piccolo imprevisto.

Rita Dalla Chiesa: le scuse in diretta a Manuel Bortuzzo

L’esperto Diego Ingrassia rivolgendosi a Rita Dalla Chiesa le ha espressamente chiesto se deve scusarsi con qualcuno. A quel punto l’ex conduttrice di Forum, cambiando espressione assumendone una più seria, ha replicato in questo modo: “Devo chiedere scusa a qualcuno che lavora con noi in questo studio”.

Di chi si tratta? E’ lei stessa a dirlo affermando che in un appuntamento precedente di Italia Sì, per spronarlo, dopo tutto quello che ha passato, ha fatto una battuta che non avrebbe dovuto fare. Questa persona è Manuel Bortuzzo. Immediatamente dopo il padrone di casa Marco Liorni ha chiarito dicendogli che il ragazzo, rimasto paralizzato dopo uno sparo, non se l’è mai presa con la collega, non rivelando al pubblico quale fosse stata la battuta. Quindi questione chiusa.