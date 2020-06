Serena Enardu svela il suo grande problema di salute: ecco perché non mangia molti cibi (FOTO)

In questo periodo Serena Enardu è particolarmente presente sui social e, durante una conversazione con i fan si è trovata a palesare un suo grande problema di salute. A causa della rottura con Pago, il popolo del web si è diviso in due grandi fazioni.

Coloro i quali si sono schierati contro la sarda non perdono occasione per insultarla e infangarla. Alcune ore fa, infatti, una persona ha mandato un messaggio in direct alla protagonista dicendo una cosa parecchio indelicata. Vediamo tutti i dettagli.

Il grande problema di salute di Serena Enardu

Ieri pomeriggio, Serena ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha mostrato la preparazione di una pizza ripiena molto allettante. Dopo aver mostrato la ricetta e il processo di preparazione, un utente ha pensato bene dio mandare un messaggio privato alla donna facendo emergere una questione molto delicata. Nello specifico, la persona in questione ha chiesto all’influencer per quale ragione si cimentasse nella preparazione di simili pietanze se poi non le mangia mai.

A quel punto, stufa delle continue critiche e insinuazioni, Serena Enardu ha voluto rispondere palesando un suo problema di salute. La donna ha detto che se non mangia cibi grassi e troppo elaborati è perché soffre di gravi problemi di colesterolo. Inoltre, ama seguire un’alimentazione sana anche perché tiene molto alla sua forma fisica e al suo aspetto. (Continua dopo la foto)

La frecciatina a Pago

Inoltre, la protagonista ci ha tenuto a ribadire che non è vero che non mangia mai cose un po’ più pesanti, semplicemente cerca di limitarsi evitando gli abusi. Il motivo principale per cui Serena Enardu si comporta in questo modo, però, riguarda la salute. Con tale risposta, la donna ha voluto zittire l’utente indiscreto cercando di metterlo al suo posto. Subito dopo, però, si è pentita di aver dato tutte queste spiegazioni.

Per questo motivo, ha detto che dovrebbe andare lei da un medico perché è assurdo che risponda a delle persone così maleducate e invadenti. Dopo questo episodio, però, Serena ha continuato a mostrare la sua vita sui social e non ha potuto fare a meno di lanciare l’ennesima stoccata a Pago. La Enardu ha detto che una relazione sana non è certamente quella in cui si viene trasformati per volere dell’altro. Non c’è cosa peggiore nel restare intrappolati nei sogni dell’altro.